中國大陸2月底以防檢疫為由，自3月起暫停輸入台灣鳳梨，然而台灣鳳梨外銷以台農17號為主，也就是金鑽鳳梨，由於我鳳梨外銷大陸佔比高達97％，在大陸市場臨時喊卡後，農糧署近期輔導農民轉作台農23號，即「芒果鳳梨」，避免產期集中影響價格。

媒體問到，中國大陸自3月起暫停輸入台灣鳳梨，為拓展其他國外市場，農糧署預計明年盛產期前要有200多戶升級供果園做外銷，但是日本市場不可能全吃下來，今年6000多公噸已是超量，明年3到4萬公噸的外銷量要怎麼處理？

胡忠一表示，鳳梨1年半才收成一次，已經種下去的就沒辦法，除非咬著牙耕鋤，否則現在只能減量，以台糖為例，338公頃是種鳳梨，之後就不能再種了，以每公頃產量45公噸來算，換算起來就是1.5萬公噸，原本出口大陸4萬公噸就有將近1／3解決了。

另外，近期也輔導農民在今年收成後改種台農23號，因為23號產期是5到11月，錯開金鑽鳳梨的產季，否則量太大會處理不來，現階段在辦理4場講席，陸陸續續讓農民願意轉作，預計4月初會辦完。

胡忠一說，和我們簽約可賣鳳梨的國家扣除中國大陸還有16個，但現在日本、加拿大等還拿不到台灣鳳梨，因為現在才3月初，鳳梨還很「青」，如果品質不好他們之後也不會想訂了。

媒體問到，所以目前是預設中國大陸市場不會再恢復，我們自己先做處理？胡忠一說，中國大陸說禁就禁，根本不是自由經濟的市場，兩岸一家親都是騙人的，至於是否有其他水果也會考慮和對岸切割，這要等他們(中國大陸)自己提出，不過這次農民也真的嚇到了。

(中時 )