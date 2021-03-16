一名在高雄某家會館內當任應召小姐的泰國正妹，因外型身材頗佳成為紅牌，客人應接不暇，荷包賺得滿滿，為此特別找姐姐也來台一起下海，未料姐姐和她相差甚遠，每次都遭客人打槍，應召站老闆氣得將姐姐送回泰國，妹妹一氣之下也想離開，但應召站卻要求她還姐姐2萬泰銖旅費，讓這位妹妹一怒向警方檢舉提供提報，高雄順利破獲這家一樓一鳳應召站。

根據判決書記載，綽號「馬哥」之男子，指示友人於民國106年5月20日出面，承租高雄市一棟大樓內17間套房，開了一家按摩會館，再由劉姓女友人雇用「小橋」、「安安」、「可可」三位泰國妹以及多位不明女子，搞起俗稱「一樓一鳳」的應召站，每節40分鐘收2千元。

男客也可以用電話聯絡後，由「馬夫」載送會館指派之「可可」等女子，到外面飯店與男客性交易後，再將女子載回會館。

其中一位花名「可可」的泰國女子，因為姿色不錯，成為應召站紅牌，因此賺了不少錢，為了肥水不落外人田，「可可」立刻介紹自己的的姐姐Ａ女也來台下海。

但是姐姐因為外型與身材不佳，屢屢遭到客人打槍，上班後根本無客可以接，一毛都賺不到，應召站決定將他送回泰國，但「可可」看到姐姐遭受無情對待，心情不佳無意再從事性交易也想返國。

但同鄉「小橋」仍要求「可可」繼續上班償還其2萬泰銖，兩人為此在會館內爭執。為此，「可可」展開報復行動，聯絡在泰國之朋友轉知台灣泰國貿易經 濟辦事處報警。轄區警方立刻展開查緝，搗破這家應召會館。

高雄地院審理認為，劉女及會館員工被依妨害風化罪嫌，分別判處2月至6月不等徒刑，均可易科罰金，而「可可」以及其他外籍應召女也分別被處4月和5月不等刑期，全案可上訴。

(中時新聞網)