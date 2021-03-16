因應AI、5G、物聯網發展新浪潮，群創從本業出發，以「轉型再造．價值躍進」核心理念，跨界多元顯示器應用領域。為迎接產業全方位嶄新格局與新價值浪潮，群創正式啟動2021徵才計畫，預計招募千名人才，廣邀智能製造、研發、AI、大數據及跨域專才加入，「齊心合力」在產業新世代舞台中發揮潛能，共同建構未來「Panel Your Future」。

群創全面深化企業「數位轉型」，為提升人才價值，在一站式求職[email protected]行動招募2.0平台中升級推出AI線上面談，提供不受時空限制、安全快速、彈性多元、零接觸式的求職管道，求職者登入雲端系統，進行職務相關情境問答，AI系統將依據求職者表現初步評估，提供個人特質與職缺適配性結果，進行線上面談，並可即時查詢面試進度。

群創為升級AI智慧求職服務，推出VR虛擬實境體驗，全方位即時導覽，求職者突破時空限制，透過虛擬實境，如同親臨廠區實境，即時了解未來工作場所。群創將數位轉型體現在遠距求職服務應用，透過AI人機合作，求職者透過不設限且零接觸式的求職服務，落實數位轉型的便捷性與高效益。

2021年群創徵才招募計畫，首要鎖定智能製造、價值創造及跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所，校園徵才列車將開進台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等校園。

群創積極延攬優秀人才，提供職場新鮮人具競爭力的薪資福利，大學畢業工程師薪資最高可至42,000，碩士畢業關鍵職位最高可至56,000，績效獎金視部門及個人表現而定。

群創積極延攬校園潛力新秀，將以系列校園深耕計畫，超前部署預約校園關鍵人才，與各大專院校攜手產學合作，規劃企業參訪、專題演講、暑期實習，讓學生提前參與產業實務，也積極贊助全國大專院校理工相關學系體育活動，協助學生深入了解科技產業發展及未來工作場域，同時亦鼓勵學生重視健康。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，人才是企業永續發展的基石，積極營造健康安全的工作環境，並注重同仁工作與身心平衡，是群創持續致力的企業社會責任。

群創今年福利再加碼，提供孝親假、陪讀假、陪產檢假、及學習旅遊基金，在家庭生活、學習成長規劃面向，提供同仁更多的支持照顧，達成同仁工作安心、家庭放心、充實身心的健康友善的工作環境。

(工商 )