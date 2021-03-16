屏東一名罹患思覺失調症的陳姓女子不滿父母親干涉她用藥就醫，竟深夜持刀行兇，殺死母親還刺傷父親，一審遭判無期徒刑，陳女認為量刑過重堅持上訴。高雄高分院16日宣判，經鑑定陳女病史、精神鑑定結果等相關證據，認為原審量刑妥適，駁回陳女上訴，可上訴。

20多歲的陳女不滿因父母親長期干涉她思覺失調症的就醫及用藥，心生怨恨、萌生殺意，先到廚房拿取水果刀和錘子各一把，預藏在房間衣櫃內，2019年10月11日凌晨1時許，趁雙親熟睡時潛入臥房。

陳女眼看父母親熟睡，一刀就捅進母親胸口，陳母痛得大叫，陳女見狀不但沒罷手，還接連刺向母親手臂數刀。陳父驚醒想要奪刀制止，也被刺傷手臂。最後陳父忍痛制伏女兒，趕緊打電話叫救護車將妻子送醫。

無奈，陳母被刀刃刺中心臟、橫隔膜、肝臟，導致大量出血、心包填塞，血胸及氣胸 ，傷勢過重，當天凌晨送醫急救後仍宣告不治。

一審屏東地院痛斥陳女不念及精神疾病受父母長期細心照顧，刺殺雙親下手多且重。但念在陳女坦承犯行，態度良好，且長期受精神疾病所苦，分別判處無期徒刑和有期徒刑6年，應執行無期徒刑。

陳女認為一審判刑過重，堅持上訴。二審合議庭認為，陳女行兇時未達心智喪失程度，評估原審判定陳女病史、精神鑑定結果等相關證據，認為原審認事用法均無不當，量刑妥適，最後駁回陳女上訴，全案仍可上訴。

(中時 )