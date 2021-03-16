大陸國家衛健委16日通報，15日新增13例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。另一方面，大陸也陸續展開市民免費接種疫苗計劃，其中，浙江省15日公布，將開始為全省18歲以上居民接種，部分地區後續也將安排當地的港澳台人士及外籍人士接種。

大陸15日新增輸入確診病例分別為四川6例、上海5例、天津和江蘇各1例，同日新增7例境外輸入無症狀感染個案，無新增疑似及死亡病例。

浙江省人民政府15日舉行疫情防控工作記者會，該省衛健委副主任夏時暢說，當地全面啟動18歲及以上居民免費接種由國藥和科興研發的新冠滅活疫苗，並稱，這次接種工作是中共建政以來規模最大、涉及人數最廣的預防接種活動。

浙江這次接種的對象不分是否為該省戶籍、是否參加醫保、是否為重點行業人員。後續根據疫苗研發進展，當地也將替18歲以下等人群，以及區內的港澳台人士、華僑華人和外籍人士等進行接種。該省目前已累計139萬多人完成接種兩劑次疫苗，接種劑次逾334萬。

(中時 )