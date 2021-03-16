96歲的吳爺爺，上了年紀依然精神奕奕，有些腰酸背痛也不以為意，認為是老化的正常現象，接受骨鬆治療卻沒有成效，轉診至血液腫瘤科才確診是多發性骨髓瘤。第一線用藥治療2、3個月效果不彰，換二線口服標靶藥物到現在4年多，成效良好，沒有症狀，連驗血都驗不到癌指數，今年101歲的他還能自己出門，甚至還能騎腳踏車。高雄榮總血液腫瘤科主治醫師洪英中表示，雖然多發性骨髓瘤聽起來可怕，但積極治療效果都很好，而且越早發現治療效果越好。

●好發於70歲老年人 症狀易與老化現象混淆

多發性骨髓瘤是血液類的惡性腫瘤，因製造抗體的漿細胞變異成癌細胞，發生原因不明，嚴重時會出現高血鈣、腎功能損傷、貧血、骨頭痛等四大症狀。

洪英中醫師指出，此病好發於70歲左右的老年人，但症狀經常與老化現象混淆，不易被診斷，由於變異漿細胞製造大量無用的抗體，影響腎功能，許多民眾因疼痛自行購買止痛藥，反而加重腎臟負擔，導致洗腎。

只要以上症狀經過治療未改善，如骨鬆治療卻持續惡化、不明原因貧血等，洪英中醫師提醒，都應該至血液腫瘤科檢查，目前八成以上患者都是由骨科、神經外科、腎臟科轉診至血液腫瘤科。經抽血檢驗免疫球蛋白指數，若異常需進一步進行骨髓檢查，醫師會根據症狀、指數來做為治療依據。

●治療藥物多元 口服標靶延緩復發

多發性骨髓瘤的治療方式有化療、蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、單株抗體、類固醇等，因藥物多元可互相搭配，第一線治療方式以蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑與類固醇共同使用。洪英中醫師表示，患者若無其他心、肝、腎慢性疾病，可考慮周邊血幹細胞移植（俗稱骨髓移植）；若經骨髓細胞染色體分析為高風險族群，則會使用口服標靶藥物治療，今年也有標靶藥物通過二線健保給付，可以延緩復發，治療方針更多元。

●治療後可行走、不需洗腎 勿因年紀大而放棄

因患者以老年人居多，若是行動不便、交通不便者，醫師會建議調整為口服蛋白酶體抑制劑的標靶藥物搭配免疫調節劑、類固醇三藥合併使用；若較為年輕、就醫方便者，才會建議每周往返醫院注射針劑治療。洪英中醫師強調，無論何種治療方式，效果都不錯，皆能從原本骨頭痛、背痛、走路不穩、洗腎的患者，改善至可行動自如，甚至不需洗腎，因此患者不用過於焦慮，如前述高齡101歲的患者，治療效果良好，不必因為年紀大而放棄治療。

洪英中醫師提醒，若有不明原因貧血、腎功能衰退、骨頭痛、骨折等，且經治療未改善，可以考慮至血液腫瘤科抽血檢查，若能在早期介入治療，治療成果都十分良好。

(中時新聞網)