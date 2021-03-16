根據研調機構TrendForce最新調查，DRAM價格已正式進入上漲週期，第二季隨著終端產品需求持續暢旺，以及資料中心需求回升的帶動，買方急欲提高DRAM庫存水位。因此，DRAM均價在第一季約3~8%的上漲後，預估第二季合約價漲幅將大幅上揚13~18%。

從需求面來看，第二季筆電的生產動能仍暢旺，在各家PC品牌廠持續擴大今年生產目標帶動下，PC DRAM需求持續增溫。在買方PC DRAM庫存約4~5週仍處低檔，加上預期後續DRAM價格將持續上揚，因此更加積極備貨。

從供給面來看，DRAM三大原廠整體的供給位元成長有限，加上受到mobile DRAM拉貨動能持續上升，以及server DRAM需求將在第二季快速升溫影響，導致PC DRAM的產能受排擠。整體而言，第二季PC DRAM合約價上漲相對明顯，漲幅為13~18%。

在server DRAM方面，從需求面來看，每年第二季為傳統server(伺服器)出貨旺季，且除了server以外，DRAM各產品線的採購力道也是全年相對高的週期，產品間的排擠效應更為明顯。因此，server DRAM買方採購策略也將開始轉為積極，呈現逐月加量的趨勢，支撐價格持續走揚。從供給面來看，儘管DRAM三大原廠在第二季有微幅上調server DRAM生產比重，但產能尚未回到2020年中的水準。整體而言，第二季即將迎來server DRAM採購峰期，考量市場受疫情影響的不確定性仍在，server業者試圖建立較長的庫存週數，預期第二季合約價議定不排除有大約兩成的漲幅。

Mobile DRAM部分，隨著預期心理刺激買方擴大採購，Mobile DRAM價格預估也將持續走揚。

另外，虛擬貨幣帶動顯卡需求，TrendForce預期Graphics DRAM價格季增10-15%。

Consumer DRAM則因供不應求狀況加劇，單季漲幅高達20%。從需求面來看，宅經濟效應持續帶動TV、機上盒以及網通產品的需求不墜。此外，在5G基礎建設以及Wi-Fi 6的加速轉換下，亦使得小容量的consumer DRAM需求暢旺。買方在感受到市況極缺的情況下，更是加大採購力道，使第二季consumer DRAM的供需缺口仍大。從供給面來看，隨著三大原廠將成熟的25/20奈米陸續轉換至生產CMOS Image Sensor或是更先進的製程，使DDR3的產能逐步減少。在供給下滑、需求增溫的情況下，consumer DRAM呈現罕見的重大缺貨潮，部分顆粒第二季合約價將有單季逼近20%的漲幅，且後續合約價格仍有上漲空間。

(時報資訊)