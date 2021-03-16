消費型態朝電商平台移動，經濟規模、物流及集團整合服務效益顯現，讓momo富邦媒(8454)審慎樂觀今年及明年營運，富邦媒董事長林啟峰表示，今年景氣看起來是樂觀的，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度，2022年營收達成1000億元是可預期的。

新冠肺炎疫情顛覆消費習性，加速驅動虛擬零售通路的蓬勃發展，進而推升momo富邦媒2020年營運再攀高峰，2020年合併營收突破671.98億元，年增達29.65%，領先同業站穩台灣電商龍頭地位，稅後盈餘為19.43億元，年成長39.48%，每股盈餘為13.87元，創下歷年新高。

林啟峰表示，疫情在台灣本來就沒有太大影響，全球市場因疫苗接種可望逐步恢復正常，今年景氣看起來是樂觀的，不過樂觀中還是要審慎，匯率波動、政府打房、全球疫情受控制、通膨起來後可能升息，以及處於高檔的股市可能修正是變數，根據過去經驗，momo是台灣經濟領先指標，如果消費者對未來比較樂觀，名牌包、服飾等高檔商品銷售較好，由於這些產品利潤較好，對公司營運比較有利，反之，若總體經濟不好則會影響消費意願，消費會轉向生活用品，公司營運比較有壓力，今年前3月銷售比預期好，如果沒有太大意外，今年營運成長可以維持去年水準。

富邦媒總經理谷元宏表示，有人說疫情對電商有利，但除了去年第2季因為疫情，食品、防疫商品及民生必需品銷售較多，之後就恢復正常，momo成長主要來自於經濟規模，我們持續追求營收高成長，以前談2022年達到年營收千億元，現在看起來是可實現的目標。

momo身處線上零售產業，最後一哩路的touch point創造消費者優質購物體驗的重要環節，完善物流倉儲網絡更是串聯起產業供應鏈最強而有力的後盾，不僅是驅動公司成長的重要引擎，也可望進一步帶動整體產業一同向上成長。

谷元宏表示，電商服務主要是物流和配送，2020年momo達成30座倉儲的建置目標，並成立百分百持股子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，今年momo持續精進全台配送服務實力，在倉儲建置上，今年預計將新擴建10座衛星倉，並希望在中部地區建立主倉，同時強化「南台灣電商物流網」的布建，從年初永康物流中心啟用營運；南區大型物流中心也將於第二季動土、第四季上樑，預計於2023年完工加入服務的陣容；自有車隊富昇物流最後一哩路的運能佔比也將逐步提升至15%，為服務添翼，momo齊力發展倉儲、物流建置，以提升全台物流配送服務力。

再者，谷元宏表示，去年第4季momo推出5小時雙北送達，今年會持續5小時試營運，讓它更好用，並於第2季調整再擴大到其他都會區，希望隨著衛星倉布建拓展到其他城市。

在IT升級方面，谷元宏表示，我們將持續進行IT的投資，希望透過大數據分析優化商品倉儲，提升物流運送效率，讓服務能夠隨著營收成長維持水準，樂觀看待今年營運。

至於海外投資部分，谷元宏說明，電商是在地生意，不同市場有不同需求，供應商組成也不同，必須有在地團隊，我們在海外沒有主場優勢，對海外投資保持謹沈穩步伐。

(時報資訊)