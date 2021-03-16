「1.9兆」在前，還有數兆「大基建」在後，美國總統拜登不僅要「紓困」，還要「刺激」景氣，他的野心越來越大，但有一個問題首當其衝：這麼多錢，從哪兒來？目前來看，擺在拜登面前的路也很簡單：不是借錢，就是賺錢。而這賺錢的方法，自然就是通過增加稅收來實現。

然而，對於這兩種辦法，美國兩黨各有不同的看法：共和黨向來反對加稅，而部分民主黨人則是出於經濟考量，很有可能拒絕為拜登的長期經濟計劃承擔更多債務。

與此同時，由於民主黨在國會僅有微弱的多數優勢，拜登的基建法案想要獲得通過，必須要贏得幾乎所有民主黨人的支持。

分歧之下，此路是否不通？拜登的野望真的有可能實現嗎？要付出的代價又有多少呢？

在過去的一年裡，美國連續推出了幾輪紓困法案，來為疫情之下飽受重創的美國人解決燃眉之急。為此，聯邦政府負債累累，債務激增近4.5兆美元。

截止3月1日，美國聯邦政府債務已經高達21.9兆美元。這一數字與整個美國的經濟產出規模相當，且為二戰結束以來最高。

有一部分民主黨人認為，如果能夠帶來足夠大的經濟效益，未來或許願意借更多錢來為包括大規模基建在內的計劃融資。

但是，不斷膨脹的國債也已經成為了部分溫和派民主黨人的心頭刺，他們覺得這就是支出被增稅等措施所抵消的「罪魁禍首」。

自從拜登力主「1.9兆」以來，市場上已有很多爭論，其中最為響亮的發聲，自然是來自曾任克林頓政府財政部長、歐巴馬政府首席經濟顧問的經濟學家桑默斯（Lawrence Summers）。

桑默斯曾特地撰文表示，拜登計劃可能引發「我們這一代人從未見過的通膨壓力」，威脅美元和金融穩定。

作為回應，身為美聯準會前主席、同時也是美國新任財長的葉倫當時就稱，她自己就是通膨專家，出現風險也有足夠工具。在上週日的採訪中，葉倫再次強調，美國出現通膨的風險依然很低，部分商品價格走高只是短暫現象，而即便整體通膨抬頭，美國也有足夠的工具加以應對。

她進一步表示，儘管債務大幅增加，但相對於美國經濟的規模而言，利息支出仍舊相當低。

這也就意味著，美國當前的政策制定者並不認為，在債務水平走高的情況下，惡性通膨或財政危機將會隨之而來。

值得注意的是，一切或將在不遠的未來發生改變，根據美國國會預算辦公室本月的預測，在接下來的30年裡，美國國債占GDP的比重將翻倍。而這一預測還不包括拜登剛剛簽署的「1.9兆」。

美國國會預算辦公室稱，疫情確實導致美國赤字和債務上升，美國短期內出現財政危機的風險也比較低，但隨著時間的推移，更高的債務將增加未來幾年發生財政危機的風險。

不過，據桑默斯與其同僚Jason Furman此前的測算，在未來十年內，只要將淨利息支出占GDP比重保持在2%以下，美國仍可以輕鬆應對其背負的債務。

這麼看上去，在短期內，借錢之路尚算可行。不過，拜登似乎更偏愛另一個選擇：賺錢。

據拜登政府高級經濟顧問Jared Bernstein稱，儘管他們尚未排除通過增加借貸來為長期經濟計劃的部分內容進行融資的可能性，但拜登一直在談論他大選時的提案，也就是通過提高稅收來提供資金。

這一說法與媒體透露出的最新消息頗為一致。白宮預計提出一系列與拜登競選時的提案相呼應的增稅方案，目前計劃或正在考慮的幾項措施包括：

1、將企業稅從21%提高至28%；

2、削減有限責任公司、合夥企業等公司（pass-through businesses）的稅收優惠；

3、提高年收入超過40萬美元人群的個人所得稅稅率；

4、擴大遺產稅範圍；

5、對年收入至少為100萬美元的個人徵收更高的資本利得稅。

此外，拜登政府還有可能廢除川普政府2017年稅改中有利於企業和富人的部分，其他措施也有進一步改變的餘地。

具體規模來看，根據美國智庫稅收政策中心的測算，拜登大選時提出的稅收計劃將在十年內為美國籌集2.1兆美元。如今，拜登前經濟顧問Sarah Bianchi認為，國會民主黨人會同意的徵稅規模大約為5000億美元，較原先大幅縮水。

值得注意的是，以麻省民主黨議員華倫為首的激進派民主黨人日前已經提出征收「超級富豪稅」，計劃對淨資產和信託為5000萬美元到10億美元之間的家庭徵收2%的年稅，對資產規模達到10億美元以上的家庭再徵收1%的附加稅。

目前，美國並沒有所謂的財富稅，聯邦政府收入當中最大的一筆來自個人所得稅。其中，最高稅率為37%，徵收對像為對於年收入在51.8萬美元以上的群體。

加州大學伯克利分校經濟學家Emmanuel Saez和Gabriel Zucman的一項分析結果顯示，若是華倫的提案通過，美國政府將在未來十年內獲得3兆美元左右的收入。

不過，相比於計劃直接「宰富」的華倫，拜登倒是未曾表示過支持，葉倫也僅稱「這是可以考慮的事項」，態度十分謹慎。

但當然，儘管白宮回絕了華倫的提案，富人群體仍有很大可能是「拜登稅改」的主要著眼點，只是細節可能會稍有不同。

對於共和黨人來說，四年前才幫助川普辛辛苦苦達成減稅法案，如今拜登一上台就要增稅，這於情於理都有些接受不來。

況且，根據美國眾議院籌款委員會共和黨領袖Kevin Brady的說法，疫情陰雲未散，現在簡直是對大力投資經濟的企業主增稅的最差時機，以任何方式提高稅收也會令美國經濟增長的腳步放緩。

(中時新聞網)