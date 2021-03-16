「野柳異想樂園」動畫片榮獲2021德國柏林旅展金城門獎生態旅遊類五顆星首獎。（北觀處提供）

「野柳異想樂園」動畫片榮獲2021德國柏林旅展金城門獎生態旅遊類五顆星首獎。（北觀處提供）

「野柳異想樂園」動畫片榮獲2021德國柏林旅展金城門獎生態旅遊類五顆星首獎。（北觀處提供）

「野柳異想樂園」動畫片榮獲2021德國柏林旅展金城門獎生態旅遊類五顆星首獎。（北觀處提供）

2021德國柏林旅展（ITB）公布，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處監製、野柳地質公園OT廠商新空間國際股份有限公司製作，於「2020野柳石光 夜訪女王」活動期間在園區岩壁上播放之「野柳異想樂園」（Yehliu Wonder Land）動畫片，透過交通部觀光局駐德國法蘭克福辦事處的協助參獎下榮獲該旅展觀光多媒體金城門獎（The Golden City Gate：Tourism Multimedia Award）生態旅遊類五顆星首獎殊榮。

來自全球23個國家共122件作品於14種類型影片中獲獎，該影片亦為全台唯一獲獎，在全球最大旅展獲得國際首獎肯定，實屬榮耀！

野柳地質公園曾被美國CNN譽為媲美太空及亞洲十大熱門打卡點，以擁有世界級地景聞名，地層是距今約2000萬年前中新世大寮層，由厚層砂岩構成，廣泛分布的鈣質結核受地殼抬升、海蝕及風化交互作用下，形成成群的蕈狀岩群，其中又以「女王頭」最知名；各種造型獨特的岩石及海膽化石、生痕化石，均可在地質公園內看到，園區猶如一大型地質教室，每年均吸引國內外無數旅客前往，並總令來訪遊客讚嘆不已留下深刻印象。

為永續保存野柳地質公園獨特豐富的地景地貌，北觀處與新空間十數年來積極推廣地景保育、地景旅遊、環境教育、社區參與、增加在地就業及經濟發展，並依文化資產保存法申請經新北市公告為第一座地質公園。

「野柳異想樂園」動畫片由新空間耗時2年多，全體同仁不斷腦力激盪，歷經與動畫公司數十次開會討論，選擇園區內女王頭、俏皮公主、冰淇淋石、金剛、瑪伶鳥、親吻石、駱駝等18個奇岩擬人化賦予生命，千萬年岩石透過細膩的刻畫以默劇、動畫、童謠等方式呈現，極富環境教育及人類環保愛護地球的深意，少了文字及對話，更讓這部療癒系動畫片跨越語言及年齡的障礙，讓每位觀眾都能各自得到不同的感動及收穫。

北觀處表示，在國際疫情尚未趨緩之際，交通部觀光局、風景區管理處及OT廠商新空間秉持超前佈署準備好迎接疫後觀光客群，持續透過相關管道對外行銷推廣在地特色觀光，在共同努力下終為台灣及北海岸爭取到國際觀光獎項的殊榮肯定。野柳地質公園已為台灣最著名景點之一，多年來每年度均在園區舉辦多種特色體驗，如女王的秘密花園、野柳小小職人、來弄攆、女王看夕陽等，及環境教育課程，如潮間帶生態大搜查、石在有意思、神秘的魔法石、實習漁夫的一天、岩石女王的教室等，儼然亦成為全台地質公園的領導品牌。

北觀處為歡慶野柳地質公園影片獲獎，特別結合「台灣好行皇冠北海岸線」推出「乘車樂遊野柳送好禮」活動，自17日起至4月5日止，乘車當日憑搭乘證明及購票入園與女王頭或俏皮公主、冰淇淋石、金剛、瑪伶鳥、親吻石等擇一合照，即可至野柳遊客中心服務台兌換專屬紀念品1份。

歡迎大小朋友以低碳、環保、綠色的方式，一起共享自然生態與奇岩地景，親身感受野柳地質公園千萬年地景的活力及生命力。

(中時 )