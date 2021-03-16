109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍泰山高中，是隊史首度登上HBL巔峰，球隊近日活動不少，今天上午在泰山區進行冠軍遊行，全隊坐上吉普車，感受當地鄉親歡呼。
「10年磨一劍就揮這一劍」的泰山籃球隊教練廖文彬，還把壓箱寶圓框墨鏡拿出來戴，笑稱這樣跟老婆幫他燙的捲髮挺搭配的，未來若有機會也想嘗試開開看這種吉普車的感覺，而遊行沿途許多鄉親舉著標語、海報和球隊共享榮耀，人多到廖文彬訝異道：「大家今天都休假嗎？」
本屆HBL冠軍賽MVP徐宏偉則跟校長李立泰搭第一輛車出發，和4強決賽兩場賽事都建功的蔡宸綱、整個賽季也立下不少功勞的劉丞勳都覺得站在吉普車上很新奇，也難得體驗遊行的感覺。
這趟泰山高中冠軍遊行從學校出發、終點是泰山巖，全隊也再次到泰山巖的廟裡拜拜還願，接下來回歸正常生活，繼續準備3月23日開打的長耀盃籃球菁英挑戰邀請賽，廖文彬也要忙原住民運動會，因此婉拒了不少綜藝節目邀約。
(中時 )
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