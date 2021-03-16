陽光電城建構的外貌被譏為「鐵工廠」，平日有遊民進住，上週又遭人惡意破壞，在牆上、地面隨意噴漆塗鴉像是「鬼畫符」。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

「陽光電城」早年經濟部能源局補助設置的太陽光電示範區，太陽能電板仍未拆除，但已失去功能。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

太陽能板已經破損，設施老舊。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

耗資4億元，由經濟部能源局、營建署等單位約在10年前，在花蓮六期重劃區啟用的「花蓮陽光電城」綠能計畫，因發電經濟效益不如預期，480坪偌大的建物被譏為「上億蚊子館」。上週建物周邊被人肆意塗鴉，牆面、地板遭噴漆如同「鬼畫符」，縣府已向警方報案；縣府原民處長陳建村說，已和能源局等為單位確認建物可以「解封」，並向花東基金爭取4000萬元經費，預計今年暑假動工，將當地打造成原住民族文創產業據點。

花蓮陽光電城是前縣長謝深山任內重要的大型開發計畫，位在六期重劃區、舊車站的「花蓮洄瀾之心陽光電城計畫」，號稱花蓮綠能產業將邁向新的里程碑，當時獲經濟部能源局、營建署等相關單位補助耗資約4億元，主體空間在2009年啟用，現場架設逾一千片太陽能板，估每年可產20萬度用電，但經營效益不彰已荒廢。

直到2017年一旁東大門夜市開幕，加上有社團借用進駐管理，並增加彩繪、市集等活動，縣府並在此舉辦花彩節等暑假活動，試圖拉升人氣，才讓這座閒置園區稍有復甦，縣府在去年並宣布將改造建物，計畫讓原住民文創進駐，活化閒置空間。

不過因缺乏專人管理，陽光電城建構的外貌被譏為「鐵工廠」，平日不僅有遊民進住，上週卻遭人惡意破壞，在牆上、地面隨意噴漆與塗鴉，縣府接獲消息到場察看，嚴厲譴責破壞公物行為，隨即向轄區花蓮警分局報案，已調閱監視器查看中。

縣府原民處長陳建村說，花蓮長期缺少一處專屬原住民在地特色文化展演及銷售的據點，陽光電城位於市中心，加上土地、建物產權均屬縣府，當年因「洄瀾之星」計畫由中央補助，主結構、太陽能板等相關設施，在一定期限內不得拆除，如今經討論後決定改造成縣內首座原住民文創產業聚落，整修改建部分容積，融入原民特色，提高文創能見度。

陳建村說，空間約有480坪容積建物的陽光電城，縣府已向花東基金爭取4000萬元經費，預計今年暑假可以動工，工期預計1年完工啟用，未來三層樓高的室內空間，功能將會符合原住民相關產業進駐使用，包括原民生活美學教室、駐村藝術家空間及手作中心設施，盼能吸引藝術創作人才返鄉，也讓園區內自主形成設計社群，有信心成為東台灣首屈一指的原民文創基地。

(中時 )