CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手設計魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」，預料將引起哈利波特迷們的尖叫收藏熱潮。（CSD中衛提供／馮惠宜台中傳真）

因應疫情，口罩成為生活必需品。現在，喜歡哈利波特的粉絲也可以在疫情期間展示自己對哈利波特的熱愛。CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手設計魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」。產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟，一打開就能看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，預料將引起哈利波特迷們的尖叫收藏熱潮。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思，拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，拿起來才會看到隱藏於下的口罩。獨特的開箱方式，希望讓哈利波特迷們感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絕無重覆。細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。

限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，3月22日起將陸續於博客來、momo、PChome、YAHOO及蝦皮購物等電商平台正式上市，第二波則在實體通路開賣，販售訊息可關注中衛官方臉書粉絲團。數量有限，售完為止。此外，同款商品也會在香港、新加坡兩地開賣。

(中時 )