原為401廠北印所的130號大樓，未來將作為非營利幼兒園預定地。（黃婉婷攝）

敦親睦鄰！國防部陸軍司令部預計利用大漢營區旁軍用土地，作為非營利幼兒園、公園預定地，提升桃園市龍潭區親子休憩空間。為串連綠地廊帶，日前開放民眾至營區前綠地踏青，大棵南洋杉、琉球松聳立其中，微風吹來相當愜意，龍潭爸媽也趁假日開心「遛孩」，直呼軍方實在親民。

近年中央力推各地設置非營利幼兒園，擴大公共化教保服務的供應量，陸軍司令部順應這項潮流，將龍潭中正路的軍用土地重新規畫，位於會客室後方、原為401廠北印所的130號大樓，未來將作為非營利幼兒園預定地，未來預計開立3個班，周邊也將規畫共融公園供民眾休憩。

陸軍官員指出，由於公園預定地部分產權為財政部國有財產署所有，現已和桃市府、國產署接洽，詳談後續規畫事宜。考量整體綠美化，大漢營區前綠地也「大改造」，重新修整綠樹枝葉，將草皮滾壓、推平，日前開放民眾散步、踏青，達到地方資源共享，同時也軟化國軍嚴肅形象。

龍潭親子建設規廣聯盟指出，過往行經大漢營區時，雖可見枝繁葉茂的綠地空間，卻因該區設有「軍事禁區，嚴禁擅入」告示而退避三舍，只好改去石門水庫管理局大草原遊玩，如今國軍開放綠地休憩，一旁還有會客室廁所可使用，讓爸媽們相當振奮，迫不及待和孩子一同踏青，享受陽光、綠樹相映的休閒時刻。

市議員徐玉樹指出，龍潭長期缺乏親子設施、休憩空間，如今再添大片綠地，讓孩子能盡情玩耍，未來還可望再添一處共融公園，實為美事一樁，他也提醒民眾至草皮休憩時，務必垃圾不落地、狗糞不落下，避免造成維護上的困擾。

(中時 )