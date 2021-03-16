演藝圈又傳憾事，懷抱歌手夢的凱渥男模張誌軒，今(3/16)傳出過世消息，親妹代替他在IG發布限時動態，證實張誌軒深夜運動時突然身體不適暈倒，雖緊急送醫仍不治，年僅23歲生命就畫下句點，讓親友震驚悲憾不已，袁惟仁兒子袁義也發文致哀，坦言如哥哥般的張誌軒離世，內心「真的好痛」。

張誌軒的IG今早貼出一則限時動態，竟是妹妹代發，帶來哥哥過世的消息，透露前一天深夜(3/15)張誌軒運動時，突然感到心臟不舒服，隨即暈倒，雖緊急送醫，但在救護車上時已無生命跡象，到院前便宣告搶救失敗，張誌軒永遠離開了大家。

張誌軒翻唱小賈的〈Holy》

張誌軒妹妹為哥哥發布死訊，並透露張誌軒死因為主動脈剝離致血管阻塞。(翻攝自張誌軒IG)

妹妹也透露，醫生判定張誌軒死因為主動脈剝離致血管阻塞，家人內心悲傷，但能做的只有發布哥哥過世的消息，並打起精神先緊急處理他來不及完成的工作，，「謝謝大家平常對誌軒的照顧和厚愛，後事我們已經在處理了」，稍早又發一文，表示收到眾人湧入的關心問候，但還沒有充足時間一一應答，僅能先回覆工作事宜，但懇請大家不要私訊張爸爸、張媽媽，「給我們時間讓我們好好處理，謝謝」。

而袁惟仁兒子袁義，跟張誌軒感情深厚，得知消息後也發文，悲曝張誌軒3個月前才很開心跟他說參加了某個選秀節目，踏出歌手夢的第一步，「兄弟，沒能看你完成你的夢，會是我這輩子的遺憾」，甚至連好好道別都來不及，讓袁義悲喊：「好痛，真的好痛，尤其想到你無論什麼情緒，都是用笑臉迎人的模樣」，如今只能期盼他到達眾人都還沒去的天堂，「過得比我們開心」。

死因心血管疾病 認識「主動脈剝離」突胸痛如刀割

(中時新聞網)