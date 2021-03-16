「珍愛藻礁公投」引發政治操弄爭議，國民黨立委賴士葆在臉書指控被民進黨豢養的1450當政府黑手打壓異己，帶風向汙衊護藻礁公投是國民黨的陰謀，蔡英文卻不澄清這些假新聞，批蔡除了是三軍統帥，「說她是網軍統帥並不為過」。賴士葆也指稱，政委羅秉成在2019年 7月就曾與Line高層建立「綠色通道」，只要在LINE群組發現不合意的訊息，就以假訊息名義要求下架或遮蔽；巧的是LINE公司隨後取得網銀的執照，不知道這中間有什麼關聯？

賴士葆在臉書指出，珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政過去是與民進黨共同捍衛環保的同路人，現在領銜藻礁公投，站在政府的對立面，拒絕與陳吉仲喝咖啡，不想被摸頭，下場是慘遭網軍、側翼指控他斂財操守不佳。現在又被臉書限制30天不准直播及買廣告。黃士修因為發表公開聲援藻礁連署文章，前一陣子臉書也被檢舉警告。

他說，很多人有被臉書限制和警告的經驗，但是可以歸納出，凡批評或牴觸蔡英文或民進黨政策的就易遭到限制和警告。對此，臉書的回應是因為潘忠政為了回應王浩宇的抹黑，所以Po了影射王浩宇是同志的分享文章。

賴士葆說，臉書的演算法是短時間內收到大量的檢舉信，就會對該帳號警告或限制使用功能，因此被豢養的1450就是利用這個機制擔任政府黑手打壓異己，限縮台灣的網路言論自由，這是政府縱容另類的東廠在社群網站查水表。如果蔡政府要卸責裝無辜，推責任給臉書，太多例子，都是站在政府對立面的言論而被禁止，沒有人會相信這是巧合。

他說，蔡英文是三軍統帥，說她也是網軍統帥並不為過，否則網路上帶風向汙衊護藻礁公投是國民黨的陰謀、是反年改的報復行動，這些都是假新聞，蔡政府的事實查核中心為什麼不澄清？為什麼縱容側翼和網軍有組織、有計畫地在網路上無限上綱地進行汙衊抹黑？標榜民主自由，卻利用臉書的檢舉機制進行網路攻擊非我族類，封殺言論自由。

賴士葆更質疑指出，2018年國安局長彭勝竹在立法院證實，國安局確實監控社群媒體有關影響國家安全、詆毀國家元首、擾亂社會安定、扭曲政府政策的公開貼文。蔡政府推動國安五法內容及於網路空間，據了解，政委羅秉成在2019年7月就曾召開執法機關，向LINE公司調取資料機制會議，與Line高層建立「綠色通道」，只要在LINE群組發現不合意的訊息，就以假訊息名義要求下架或遮蔽。巧的是LINE公司隨後取得網銀的執照，他曾經就此事提出質詢，不知道這中間有什麼關聯？

(中時 )