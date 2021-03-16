台南一名疑戀童癖的30歲賴姓男子，涉嫌2017年猥褻友人女兒並兩度拍女童下體，2019年至2020年在網路偽裝「大姐姐」，以贈送遊戲點數、道具等，誘迫至少10名國中小學童拍攝猥褻影片，被害童如不服從指令，賴就威脅要散布影片給家長或同學，賴嫌去年被逮收押，檢方依涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例及加重強制猥褻罪起訴，台南地院今下午宣判10年徒刑，仍可上訴。

檢警調查，賴男在2017年11月中旬受朋友之託照顧友人7歲女兒，卻利用兩人獨處時，對女童猥褻並以手機拍攝，2周後再度以手機拍攝女童裸露下體影片。

賴男魔爪伸向友人女兒後，食髓知味，2019年1月27日至2020年3月25日間，在網路世界誘迫兒少，透過網路或手機遊戲「第五人格」結識兒童、少年，偽裝成大姊姊，以通訊軟體LINE暱稱「小豬豬佩騎」、「老鼠愛大米」聯繫，以「6次視訊送紫皮、8次視訊送金皮、10次視訊送禮包」誘騙兒少拍攝裸露胸部或下體影片、相片。

賴男有時也利用視訊要求兒少裸露胸部、下體或自慰，若兒少不願配合或拒絕，他就威脅不送手機遊戲點數商品，或要將視訊影片傳給對方雙親、同學，甚至要到學校找人，受害對象9到13歲都有，至少10人受害。

台南地檢署檢察官林慧美經過半年偵辦，依猥褻女童並拍攝裸體影片，去年10月依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，台南地院今天宣判，判刑賴男10年刑期。

(中時 )