民進黨今(16)日舉行北市黨務會談，會中民進黨立委高嘉瑜提議，在2022年的台北市長選舉中，若衛福部長陳時中沒有意願，那民進黨就應該派出奇兵：台北市議員王世堅應戰，她指出王非常有經驗，有辦法面對蔣萬安；對於高嘉瑜的提議，主持會議的黨主席、總統蔡英文僅點頭，沒有多做表示。

綜合媒體報導，高嘉瑜在會中指出，如果在2022年的選戰中，民進黨不派出最強棒陳時中，那麼就應該「出奇招」，讓最近也有被點名的王世堅出戰，高嘉瑜指出，王世堅在台北市非常有經驗，能夠對上蔣萬安。

高嘉瑜認為，對於很多大家認為有爭議的問題，蔣萬安都沒有辦法正面回答，如果派出王世堅，相信能夠將蔣萬安逼上戰場，可能會成為這場選戰中另外的一大亮點。

對於高嘉瑜的提議，蔡英文僅點頭回應，並沒有多做表示。

高嘉瑜的提議受到網友討論，表示「高嘉瑜是不是在反串啊」、「棒打北市長的扶龍王親自出戰北市最高領導位置？」「水啦，非世堅不投」、「笑死，感覺的到蔡英文的無言」、「姚文智之後是王世堅嗎」、「高嘉瑜要搞清楚欸，奇兵不是奇怪的兵欸」。

(中時新聞網)