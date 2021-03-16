拜疫情之賜，俗稱南路鷹的灰面鵟鷹去年、今年春分北返潮數量都暴增至3萬多，數量驚人；群鷹遷徙的生態奇景也成為八卦山年度賞鷹盛事。（彰化縣野鳥學會提供／謝瓊雲彰化傳真）

一年一度的「2021鷹揚八卦」賞鷹活動今年已邁向第28年，活動將於周末兩天於芬園鄉文德國小登場，上午在八卦山脈生態遊客中心舉行宣傳記者會。（謝瓊雲攝）

一年一度的「2021鷹揚八卦」賞鷹活動今年已邁向第28年，活動將於周末兩天於芬園鄉文德國小登場，上午在八卦山脈生態遊客中心舉行宣傳記者會。（謝瓊雲攝）

八卦山賞鷹平台每年春分前後都吸引大量民眾聚集賞鷹，彰化縣野鳥學會也安排專人導覽解說，並每天觀察紀錄落鷹數量。（彰化縣野鳥學會提供／謝瓊雲彰化傳真）

南路鷹要來了！八卦山脈年度盛事、已邁向第28年的「2021鷹揚八卦」賞鷹活動，20、21日將在芬園鄉文德國小開幕，除了賞鷹今年還有熱鬧滾滾的市集、小旅行和自行車遊程；由於疫情使獵捕行為大減，今年北返灰面鵟鷹將可突破3萬隻，十分壯觀。

活動由參山國家風景區管理處與彰化縣政府共同委由彰化縣野鳥學會辦理，16日上午八卦山脈生態遊客中心舉行宣傳記者會，宣布今年豐富活動，包括南路鷹生態市集、闖關遊戲、導覽解說及生態踏查等活動，同時更推出4條生態體驗小旅行與1條賞鷹騎旅自行車遊程，供遊客報名參加。

八卦山脈得天獨厚的地理位置與生態的多樣性，提供灰面鵟鷹（俗稱南路鷹）充足的食物來源，使得八卦山風景區成為每年3月春分前後，灰面鵟鷹北返時最佳停留休息聚點，群鷹過境奇景，也成為中部地區最具特色的國際生態賞鷹活動。

野鳥學會理事長謝孟霖表示，過去每年觀察南路鷹北返數量最多約僅1.8萬隻，去年拜疫情之賜，人類獵捕行為大減，觀察途經八卦山北返數量暴增1倍以上，多達3萬8922隻，而去年十月在墾丁觀測到的南下數量破十萬隻，保守估計今年北返至少也將超過3萬隻，十分可觀。

謝孟霖說，天氣、氣流都會影響南路鷹北返路徑選擇，若東北季風較強、又遇上陰雨天，南路鷹不會強行往北硬闖，路徑可能偏西岸，在彰化停留一夜再出發，甚至直接從彰化出海往中國大陸沿海北上，則每天下午2點過後，就能看見大量南路鷹盤旋、落鷹的奇觀。因今年大旱，若持續無雨水，南路鷹一路向北飛，就不易看見起鷹、落鷹等獨特生態景觀。

參山風管處代理處長曹忠猷表示，今年活動結合彰化八卦山、南投橫山兩處賞鷹平台生態導覽解說，並結合水保局南投分局辦理生態導覽解說員培訓課程等系列活動。

此外，由藝術家游文富創作的大型生態地景藝術—台灣燈會迎賓門「吉光片羽」，作品以灰面鵟鷹、鳥禽羽毛、四季色彩及光影，呈現人與鳥類的短暫相遇，象徵人與大自然生態共存、共享、相互珍惜美好世界的片刻，也在八卦山脈生態遊客中心展示至4月5日止，歡迎賞鷹遊客前往參觀，透過臉書拍照打卡上傳還可獲得活力牛小提燈。

(中時 )