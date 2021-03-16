高端家具業商億-KY（8482）16日董事會通過109年度合併財報，去年全年合併營收38.3億元，年減4.88％；歸屬於母公司稅後淨利6.51億元，年減22.66％；每股稅後盈餘6.05元，亦少於前一年的7.67元。

董事會決議擬配發現金股利4.8元，也低於去年的6.04元。該公司並預計，將於今年6月3日假新北市深坑區福容大飯店-台北二館召開股東會。

商億-KY主要從事室內家具之研發、設計及生產，2月營收達2.53億元，年增367.8％，主要是去年同期因受新冠肺炎疫情影響，中國大陸停工，生產天數少，營收基數低，使得今年2月營收大幅增長近3.7倍；累計1～2月合併營收達6.45億、年增96.9％。

商億-KY表示，目前美國市場需求看到第一季，成長動能則可持續到上半年，先前缺櫃及船班吃緊的問題，在2月開始已獲得緩解，評估短期內不會對出貨造成重大影響；至於非美國市場部分，已進一步開拓新客戶，目前開始向一家英國新客戶出貨；而中國在過去一年陸續重新調整策略，已逐步回溫，全年營收有望持續成長。

(工商 )