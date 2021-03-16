為強化臺鐵局安全衛生管理能力，並建立高階主管對工安領導的認同與共識，勞動部職業安全衛生署於16日邀集臺鐵局進行高階主管減災座談，由職安署署長鄒子廉及交通部常務次長兼臺鐵局代理局長祁文中共同主持，並邀請外部專家協助檢視臺鐵局相關管理制度，透過重大職災案例檢討及外部專家建議，協助其強化風險評估、承攬管理及安全衛生自主管理效能。

職安署指出，臺鐵局今年連同2月23日臺東工務段發生勞工進行軌道道匝維護工程時，遭南下機車頭撞擊致2死1傷災害，迄今已發生2起重大職業災害，共造成3人死亡1人受傷，另統計近10年期間，臺鐵局計發生9件重大職業災害，其中5件係勞工於軌道上或接近軌道作業時，未配置監視人員或警告裝置等措施，不慎遭火車或軌道車輛撞擊致死，顯見臺鐵局在安全衛生管理機制確有不足之處。實有需要強化其高階主管對工安領導之落實，進而積極研擬具體有效之減災策略。

鄒子廉表示，職安署已於上述重大職災之發生，立即派員調查已依法論處，並就臺鐵局類似工程實施檢查（含夜間檢查），以期發掘潛在問題。本次會議特別就臺鐵局如何強化臨軌作業安全、承攬管理、職業安全衛生管理系統等進行討論，促請臺鐵局加強各單位橫向、縱向聯繫作業及確認機制，並確實設置專職瞭望人員、行車監視人員。

同時，也要求台鐵要落實承攬管理與現場巡視，及評估導入資通訊科技等技術進行高危險性作業安全監控等；也期待臺鐵局各級主管重視與支持工安，並持續透過「規劃（P）-執行（D）-查核（C）-行動（A）」檢討、改善相關管理環節，以系統化管理概念將安全衛生事項融入營運管理，防止職業災害發生。

(工商 )