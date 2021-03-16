美股四大指數周一收高，台股今日開高4.6點，為16253.93點，台積電(2330)盤中面臨棄息賣壓，股價在平盤附近載浮載沉，而鴻海(2317)挾著多家外資調高目標價，股價相對強勢，盤面缺少科技權值股領軍，多頭動能流失，中小型個股買氣熱絡，尾盤在權值股轉強下，收在16313.16點，上漲63.83點，成交量略增為2959.49億元；OTC指數收在199.11點，上漲1.54點，成交量為821.01億元。以技術面觀察，台股力守長紅K棒之上，有利多頭進攻，下檔支撐暫看月線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在科技權值股未能表態之下，預期台股將維持量縮高檔整理，預期會在16000點上下盤整，若是量能能重回月均量以上，台股才有機會重啟攻勢。

盤面上，股王大立光收在3340元，下跌1.91%；台積電明日除息2.5元，棄息賣壓與多頭買單持續拉鋸，終場收在613元，上漲0.33%；聯電(2303)走勢震盪，盤中雖翻黑整理，今日收在48.3元，上漲0.3%；IC設計族群是今日多頭強勢焦點，敦泰(3545)連拉4根漲停板，今日收在148.5元、天鈺(4961)、松翰(5471)、威盛(2388)及九暘(8040)等10餘檔個股全面數在漲停板；國巨(2327)盤中漲幅一度漲逾2%，尾盤賣壓出現翻黑，股價收在579元，下跌0.17%；華新科收在平盤259元；航空雙雄的華航(2610)及長榮航(2618)今日收在14.5、15.8元，漲幅分別為2.47%、2.27%。

觀察外資動向，外資昨日在現貨市場終止連2買，呈現小幅賣超的情形，而在期貨方面，整體淨空單口數突破3萬口，明日為期貨結算日，留意結算情形。明日台積電即將除息2.5元，能否順利填息受到市場關注，美國聯準會主席鮑爾談話及會後的聲明需要特別留意。近期在題材上不妨留意高殖利率的個股，操作上宜嚴控持股水位，留意追高風險。

(時報資訊)