我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

AZ疫苗開打後在歐洲頻傳血栓事件，今天西班牙、德國、法國、義大利都宣布暫停接種，台灣AZ疫苗施打卻還沒喊停，引起民眾議論，今天衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎上火線澄清，從目前國際上觀察到的血栓個案數字來看，皆小於期望值，顯示血栓與疫苗沒有直接的因果關係。

被問AZ停打莊人祥嗆一句 今召開例行記者會｜2021.3.16

中央流行疫情指揮中心今公布第一線醫護人員接種意願，5萬2000名第一線人員中，僅有2萬多人願意施打，佔整體的43%，有超過一半的一線醫護不敢打AZ。ACIP召集人李秉穎今天指出，任何疫苗的不良事件都要透過科學方法驗證，從AZ提供的深部靜脈栓塞、肺栓塞期望值來看，也就是未接種疫苗、正常情況下就會出現這麼多案例，而目前接種疫苗後發生的人數，遠小於期望值，因此無法證明兩者有直接相關。

李秉穎說，從AZ提供的期望值，肺部靜脈栓塞為704.87，肺栓塞為861.7，但現在國際間在接種AZ後發生深部靜脈栓塞的人數僅有15名，肺栓塞也只有22例，與期望值有明顯落差。

李秉穎說，大規模接種疫苗後，本來就可預期會有不良事件，引起安全性的疑慮。09-10年H1N1的時候已經出現很多類似的問題，但是要用科學方式來推論是否有因果相關，最主要是比較發生率在接種者和未接種者之間有沒有不同。H1N1期間，疫苗接種者發生的腦中風等不良事件和未接種是一樣的。

針對接種AZ疫苗，李秉穎先前曾對18歲以下族群持反對態度，他解釋這是因為兒童是比較容易受傷害的族群，器官沒有成熟，因此任何試驗一開始都是接種在成人，若沒有問題才會做兒童的試驗。目前已經有疫苗在做兒童個族群，但還沒有相關的資料，因此暫時不建議接種。雖然他們染疫後重症死亡的機率低，不過也是會有傳染風險。

李秉穎指出，如果一個病人身上血小板低下，大部分都是嚴重感染的症狀，敗血症很厲害的時候，會促進血栓的形成，進而塞住血管，因爲血栓會消耗血小板，所以血小板會下降。血栓如深度靜脈血栓、肺部的血栓，都是促進凝血反應引起，有些牽涉血管內裡的變化。我們生活中一些東西，例如預防子宮頸癌的藥、避孕藥也會促進血栓的增加。

發言人莊人祥則指出，國內AZ疫苗將在17日做完檢驗，確認是否符合台灣的安全標準，之後還會在找專家開會，開完會之後才會針對相關的國際上面的疑慮做討論，當然在這些事情之後才會開打。

莊人祥說，18日歐盟會針對AZ疫苗開會，剛好國內17日做完疫苗檢驗，就可以納入參考。

(中時新聞網)