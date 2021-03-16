新北市土城醫院為提供舒適就醫場域，近期以「藝術浸潤空間概念」在醫院空間設置公共藝術裝置，考量公共空間及使用者需求，將文化藝術軟體融入醫療場域硬體空間，院長黃璟隆表示，公共藝術設置計畫以「點亮生命」為理念，融合土牆、桐花等在地特色，希望傳達給民眾正向面對生命挑戰的態度，也盼活用成為環境藝術治療，營造醫院友善空間。

土城醫院表示，醫院已通過「黃金級綠建築」、「銀級智慧建築」標章，除了秉持永續環境、節能減碳的理念，營造綠建築空間外，設立公共藝術作品可拉近醫病之間的距離，減少病患的不安。院方邀請藝術家林建佑、林韋佑在一樓大廳設置作品「羽光」，運用自然光穿梭，展現新生力量，另外藝術家溫孟瑜也打造出「時光軸」作品，展現建院源起和歷年大事紀。

在醫院2樓戶外草地上的地標式作品「永恆之翼」，由藝術家姜憲明與陳麗杏創作，展現希望、光明與突破困境的寓意；藝術家陳姿文也在兒童病房特別創作「御風小飛龍」，病童家屬可掃描牆上QRcord聽取故事，藉此克服病童治療過程的恐懼，並以聽覺延伸視覺化的圖像營造友善就醫環境。

新北市土城醫院邀請藝術家陳姿文在兒童病房創作「御風小飛龍」，病童家屬可掃描牆上QRcord聽取故事，藉此克服病童治療過程的恐懼。（土城醫院提供）

黃璟隆表示，土城醫院除了納入綠建築認證的基本概念與設計，也活用公共藝術成為環境的藝術治療，結合醫院空間營造正向的療癒作用，希望透過落實綠色理念的行動，展現永續發展的能力與決心，逐步實踐友善環境的低碳醫院。

(中時 )