郭泰源和張瓊姿育有兩個漂亮女兒郭思瑜、郭思維，現年24歲的大女兒郭思瑜2019年還出道和張瓊姿同框演出戲劇《苦力》，近日傳出郭思瑜交了男友，對象是建設公司少董，男方大她14歲，還有傳言指她介入對方家庭。對此，郭思瑜回應媒體表示，雙方已經認識一陣子，報導有誤，她清楚對方家庭背景，問兩人現在關係，她沒把話說死，僅回：「就都還是朋友」。

58歲球星郭泰源和張瓊姿1993年結婚，2017年郭泰源罹患下咽癌，張瓊姿當時樂觀表示：「沒事，面對」，郭泰源也輕鬆說：「知足常樂」，郭思瑜為此一度在IG難過發文說：「不求無故痊癒，只求能轉上到我身。」全家人齊心面對，後來傳出康復的好消息，張瓊姿則將功勞歸於兩個女兒的細心照料，並呼籲郭泰源之後要注意身體，當顧問就好，「不要再強出頭」。

郭思瑜外型亮麗。（圖／中時資料照片）

隔年，郭思瑜接受本報專訪，透露父親住院期間，家裡三個女人就輪流到醫院照顧女兒，「做治療時盡量不讓他覺得孤單，我們能做的只有陪伴」，她曾跟爸爸撒嬌說：「一輩子賴著你」，又問她未來擇偶條件是否以爸爸為範本？她則大器說：「不可以這樣想，不然永遠找不到男人，有這種標準就給別人壓力」。

郭泰源和張瓊姿育有兩個女兒郭思瑜（左）、郭思維（右）。（圖／中時資料照片）

今傳出郭思瑜有新戀情，對象是有過一段婚姻的潘姓建設少董，還有傳言指男方先前結束婚姻與郭思瑜有關。據《自由時報》報導，郭思瑜澄清：「爆料者講的那跟事實大相徑庭」，她現在還在消化，暫時不作正面回應，問父母親知不知道她有男友？是否支持她？郭思瑜無奈說：「沒有什麼決不決定，都還是朋友」。

(中時新聞網)