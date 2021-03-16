加強查緝白牌車！新竹區監理所與新竹縣新工派出所，日前在新竹工業區附近，執行自用車違規營業稽查勤務，發現1名男子開著休旅車，卻載著2名外籍移工，乘客坦承是付費搭車至新豐火車站，新竹區監理所當場開單舉發，重罰10萬元，並吊扣駕駛執照及車牌，提醒民眾不要犯法。

新竹區監理所長黃萬益表示，桃、竹、苗地區會不定期與警察單位，前往高鐵、火車站、風景區、飯店等地，加強取締白牌車違規營業，也會持續掌握民眾舉報可疑車輛及車輛出沒地點，做為優先稽查目標，以遏止不法車輛日益猖獗的違規行為，維護民眾乘車安全與權益。

新竹區監理所12日前往新竹工業區稽查，在攔查過程中，發現一名年輕男駕駛載著2名外籍移工，經詢問後，外籍移工坦承是付費前往火車站，且男駕駛沒有駕駛執照，因此依違反公路法第77條第2項開單舉發，重罰10萬元，並應受吊扣、吊銷駕駛執照及車牌處分。

新竹區監理所表示，合法計程車是由合格的職業駕駛人為乘客服務，也會依照規定投保汽車強制險及意外險，維護乘客的權益，並提醒民眾不要搭乘白牌車，在發生意外後，恐面臨求償無門的狀況。

(中時 )