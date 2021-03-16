【愛傳媒左化鵬專欄】台灣南部濱海地區，有眾多廟宇，大多供奉媽祖林默娘，祈求保佑漁民出海平安。

唯獨雲林水林鄉水南村有一座廟，不知何故，莫名其「廟」，拜的不是媽祖，不是關聖帝君，不是五府千歲，竟是楚霸王項羽。這是全台灣唯一座供奉項羽的祖廟。

當地人稱這座廟為「龍寶殿」或「項王廟」。廟齡已久，據說興建於清朝乾隆年間，至於何故要蓋此廟，因年代久遠，連當地的耆老，也說不出所以然。

據我的推測，既稱祖廟，項羽是江蘇宿遷人，水林鄉有些居民的祖先，很有可能是從項羽故鄉遷居而來。台北宿遷同鄉會也同意此說。幾年前，水林鄉民還有人組團到蘇北宿遷尋根。

項王廟，主祀的當然是項羽，配祀的是虞姬，和他的寶馬名「騅」。項羽是楚國名將的後裔，少時，學書不成，又學劍，仍不成，立志要學萬人敵，但僅略知其意，又不肯竟學。

他身高八尺，力能扛鼎，一日秦始皇遊錢塘江，車馬儀仗威風凜凜，項大少爺觀之，脫口而出「彼可取而代之」。遊手好閒的他，二十四歲時，被命運之神推上了歷史的舞台。

當時秦失其政。項羽隨他的叔父項梁，揭竿起義，他和另一位來自蘇北的老鄉，時任江蘇沛縣亭長（里長伯）的劉邦，各率義軍逐鹿中原。

老鄉見老鄉，兩眼份外眼紅。兩人在中原大地，幾度狹路相逢，你一拳我一腳，打得你死我活。

留下了許多膾炙人口流傳千古的的故事，如「鴻門宴」、「破釜沉舟」、「四面楚歌」、「楚河漢界」「分我一杯羹」、「養虎貽患」等。毋庸我再贅言，有興趣的人可以重溫史記，圖省事的，可以觀看京劇「霸王別姬」。

楚霸王項羽是蓋世英雄，勇冠三軍，但又俠骨柔情，可惜有勇無謀。最終兵敗如山倒，被諸侯聯軍圍困在安徽垓下，長嘆「無顏再見江東父老」，後在烏江自刎，留下了一首「垓下歌」。當他慷慨悲歌時，虞姬在旁和之，兩人泣下數行。

他的死對頭劉邦是個老滑頭，只用智取不以力敵，終於統一天下，成為西漢開國皇帝漢高祖，當他躊躇滿志，回到故鄉，悉召故人父老子弟縱酒。酒酣，高祖擊筑，也留下了一首「大風歌」。

周末中午，我們系上同學，將在濟南路一家上海餐廳，為系主任張神父祝壽。張神父來自劉邦的故里徐州，同窗郭同學是江蘇宿遷人，和項羽是不折不扣的小同鄉。

餐後餘興節目唱卡拉OK，我想為他們兩人各點歌一首。歌詞是：「垓下歌」力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。「大風歌」大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)