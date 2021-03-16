【愛傳媒陳玲玲專欄】「國賓川菜廳」是台灣五星級飯店中第一家最正宗的「純川菜廳」，從1964年開業營運至今飄香57年！

主廚以「酸湯」、「椒麻」、「燒椒」、「泡椒」等川味醬料或工序製作菜餚！

「貢椒鮑魚」用了唐代被列為貢品故又名「貢椒」的四川漢源花椒提味，先滷至入味再以花椒油香煎，入口香麻辣！

「酸菜芝麻龍蝦尾」的提味醬汁，是用泡椒、泡薑和泡菜汁熬製，充份運用四川的泡菜風味獨特！

「開水白菜」相傳由頗受慈禧賞識的川菜名廚黃敬臨在御膳房掌廚時所創！

當時，不少人貶損川菜「只會麻辣，粗俗土氣」，終於開先河地創出了「開水白菜」這道菜中極品！這道菜國賓吃得到！

還有其它川菜餐廳嚐不到的菜式味松阪豬、鮮魚泡飯、松茸豆湯飯、燒椒茄花以及薄可透光的「燈影魚片」！

快失傳的川菜「汗蒸回鍋肉」、香麻過癮的「飄香拌烏骨雞」、還原歷史原味的「東坡肘子」、剁椒魚頭，源自清雍正年間文人黃宗憲躲避文字獄時，在湖南農家品嘗到這令人驚豔的美味。

以剁辣椒的「鹹」和「辣」沁入魚頭，風味獨具一格。菜品色澤紅亮、味濃、肉質細嫩。肥而不膩、口感軟糯、鮮辣適口。

火辣辣的紅剁椒，又名剁辣子、罎子辣椒，是以紅辣椒、食鹽等為原料製成的一種醃漬食品，將紅辣椒剁碎了以後加鹽、大蒜、生薑拌勻，放大缸裡醃一段時間，就成了色香味俱全，辣中帶酸的剁椒。

鮮紅的剁椒覆蓋著白嫩嫩的魚頭肉，冒著熱騰騰清香四溢的香氣。色、香、味在「剁椒魚頭」上得到了完美呈現！

雙刀耳片，薄透的雙刀耳片，薄透的同時保有爽脆口感，兩小時烹煮的豬耳與豬凍膠質交疊壓製成型，再片成極薄透光的耳片及小黃瓜包捲呈盤。

香辣微甜的醬汁，搭配清爽的黃瓜、韌脆耳片開胃無比，一口吃下感受清脆黃瓜與韌脆耳片，風味濃厚中帶有清爽感。

北京掛爐烤鴨，知名的北京掛爐烤鴨，是在地食客半世紀以來最愛的經典。

遵循古法以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後呈現外皮酥脆、肉質細嫩，將切下的香脆鴨皮加上蔥與甜麵醬以溫熱有嚼勁的春捲皮包裹，感受鴨皮酥香潤口，亦可加上肉質細嫩的鴨肉一起品嚐，口感更添豐富。

甜品是桃膠做的「杏汁桃膠燉奶」，真是甜蜜安排！

國賓川菜廳做到在精緻空間，讓人感受色香味俱全的經典道地四川味！把川菜更精緻化！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)