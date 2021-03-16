momo購物網醫美節特惠開跑，與悠遊付獨家合作推出支付優惠活動，加上悠遊付即將在3月23日全面上線滿週年，消費者若趁此時在momo購物網消費，最高可享9.5%的悠遊付儲值金回饋。

今天是momo購物網醫美節，momo購物網特地與悠遊付獨家合作，當天單筆消費滿2,500元，即享有8%回饋，上限300元。此外，悠遊付全面上線滿週年，也有「悠遊付慶生會」的回饋活動，自3月16日至4月15日，單筆消費滿20,000元，即回饋6%悠遊付儲值金，上限1,500元，新戶加碼2%，回饋率提高至8%，上限2,000元。

除了與momo購物網的合作與悠遊付上線滿週年的回饋，消費者如今前往全家便利商店，無論是掏出悠遊卡或是使用悠遊付，都有好康優惠。自2月25日起至8月19日止，每週四持悠遊卡在全家便利商店支付鮮食商品(杯裝咖啡、茶飲除外)，即享單筆滿100元折10元(限量30萬名)，悠遊付則是自2月24日起至3月23日止，單筆滿188元現折18元(限量18萬名)，回饋率也近10%，

對消費者而言，悠遊卡、悠遊付共同建構的「卡付合一」策略是最佳的支付解決方案之一，無論是帶著悠遊卡，或是成為悠遊付的會員，在全家便利商店都有好康可尋，結帳前可別忘了以悠遊卡/悠遊付結帳，把握優惠好康。

(科技)