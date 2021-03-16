嘉義市副議長蘇澤峰去年才被嘉義地檢署認定涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向鹿草農會超貸，依共同詐欺取財罪嫌起訴，現議長莊豐安也被追加起訴，兩人都有些無奈。（呂妍庭攝）

嘉義市議長莊豐安被控涉嫌與建設公司負責人等人合謀，以記載不實的不動產買賣契約向嘉義縣鹿草農會超貸1950萬元，實際上莊只以1500萬元買入房產，被疑涉超貸，今16日被嘉義地檢署依共同詐欺取財罪起訴，對此，莊豐安指本案2019年10月就已簽結，不清楚為何又遭檢舉，尊重檢察官辦案，會向法院證明自己清白。

去年5月嘉義市副議長蘇澤峰被地檢認定涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向鹿草農會超貸2100萬元，依共同詐欺取財罪嫌起訴蘇澤峰、金蚨田公司負責人陳鈺錞、陳鈺錞男友黃建中和地政士劉家成等人，現因蘇澤峰牽線而買同一排房子其中一戶的莊豐安也被訴，生日當天扯出官司，莊豐安無奈說是意外的生日禮物。

嘉檢追加起訴書指出，全案源於蘇澤峰2017年向農會貸款2100萬元，因未依約繳付貸款，金融監督管理委員會2018年實施授信業務專案檢查時，發現買賣契約所載交易金額遠高於實價登錄，經嘉義市調查站調查後，從中發現蘇澤峰、莊豐安等人疑涉超貸。

追加起訴書表示，莊豐安透過蘇澤峰、顏嘉篁介紹，以相同手法向農會超貸，明知自己以1500萬向陳鈺錞、黃建中購買嘉市某地段房產，且雙方2017年3月17日已簽訂1500萬的買賣契約。

起訴書說，之後莊與陳、黃、劉共謀，由劉家成在同年3月20日製作記載不實買賣金3300萬元的不動產買賣契約，交由莊豐安向農會申請房屋貸款，使農會人員誤信同意核貸1950萬，農會撥款後，莊匯3筆各500萬元款項到金蚨田公司帳戶，其餘450萬元匯入自己帳戶。

莊豐安等人皆否認犯行，莊稱他是以1380萬元購得房地，不是1500萬元，且契約不是他拿去農會辦的。陳鈺錞、黃建中則稱3300萬的契約沒看過，上頭公司和個人簽名、蓋章都不是他們所為，劉家成則說3300契約不是他提供的。

(中時 )