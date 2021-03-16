台灣開打AZ疫苗在即，但歐洲傳出37起施打疫苗後引發血栓的案例，不免令民眾憂心：「我到底該不該打AZ疫苗？」特別是被列為第一順位施打對象的醫護人員，很可能因此對國內目前唯一擁有的新冠疫苗失去信心。

為了讓民眾在接種AZ疫苗之前能有所依循，中央流行疫情指揮中心15日公布「AZ疫苗施打建議事項」，呼籲3種類型的民眾不可施打AZ疫苗，包含：對疫苗成份過敏者、施打第一劑出現嚴重過敏者，以及18歲以下的青少年。

指揮中心發言人莊人祥提醒，無論何種疫苗施打後，一定要密切觀察至少30分鐘，以預防或及時處理施打疫苗後可能出現的過敏反應。(圖/ 指揮中心提供)

●AZ疫苗屢傳副作用 人心惶惶

AZ疫苗是由牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的新冠疫苗，也是我國第一批拿到的新冠疫苗，共計有11.7萬劑。食藥署則將於17日完成無菌試驗。

然而，在AZ疫苗開打之際，歐洲屢傳施打AZ疫苗後發生血栓事件，丹麥宣布暫停施打AZ疫苗兩週，冰島、挪威、泰國、愛爾蘭和義大利也跟進。西班牙則是暫時不為55歲以上的人注射。

不過阿斯特捷利康15日發布新聞稿強調，歐洲及英國共計施打1,700萬劑疫苗，其中出現15件深度靜脈栓塞、22件肺動脈栓塞，這數字不如以往的背景值。歐洲及英國以往的背景值是超過100件，目前實際上為37件。

儘管如此，包括被列為第一順位施打對象的醫護人員，以及將代表台灣出國參加今年東京奧運資格賽和積分賽的體育選手們，都很在意施打AZ疫苗之後的可能影響。指揮中心便請食藥署依據AZ疫苗的仿單，整理出施打建議事項如下。

●誰不可施打AZ新冠疫苗？

1.對疫苗所含成份（賦形劑）會過敏的人。

2.施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應的人。

3.18歲以下青少年。

●誰應暫緩施打AZ新冠疫苗？

急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染

●誰應謹慎評估施打效益與風險？

1.血小板減少或任何凝血功能異常的人，例如：血友病。

2.免疫功能不全的人，包括接受免疫抑制劑治療者。

3.懷孕或是可能懷孕的女性。

4.正在哺乳的女性。

指揮中心便請食藥署依據AZ疫苗的仿單，整理出施打建議事項如圖。(圖/ 指揮中心提供)

「上述所列的狀況，民眾均可請醫師協助評估。」指揮中心發言人莊人祥提醒，無論何種疫苗施打後，一定要密切觀察至少30分鐘，以預防或及時處理施打疫苗後可能出現的過敏反應。

此外，指揮中心將製作各類疫苗接種後的處置建議指引，出爐後會上網公告。值得注意的是，相對於AZ疫苗，還在臨床試驗中的國產疫苗反而有許多醫護搶著打，雖然可能會打到安慰劑，卻也反映出醫護對國貨更有信心。

(中時新聞網)