雲林縣1名劉姓男幼兒園代課老師，1年多來利用老師職務，以玩具吸引女童注意等方式，用手機偷拍女童私處，並上傳至網路個人雲端空間隨時觀看，雲林地檢署獲報，日前將劉嫌逮捕到案，向法院聲押禁見獲准。

雲林地檢署檢察官林欣儀接獲情報，指雲林縣幼兒園有狼師偷拍女童猥褻照片，於是指揮警方組成專案小組，發現35歲的劉姓男子涉有重嫌，日前至其工作的幼兒園將他逮捕偵訊。

檢察官指出，劉嫌平日在雲林縣兼任幼兒園輔導老師、代課老師等職務，自2019年8月間至今年2月間，數次以玩具吸引女童注意，或誆稱要看女童有無吃飽、替女童如廁後擦拭屁股、利用女童熟睡時褪去衣褲等方式，以手機拍攝女童裸露身體與隱私處的照片、影片。

辦案人員說，劉嫌未婚、待人客氣，是眾人眼中的暖男，沒想到在其手機與電腦中搜出上百張猥褻照片，並上傳至網路個人雲端空間，以便隨時觀看，所幸並未流出，目前已確定有3名女童受害，持續追查有無其他受害者。

檢察官訊問劉嫌後，認其所為違反兒童及少年性剝削防制條例第36條之拍攝、製造兒童猥褻行為之電子訊號等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且透過工作取得被害人家屬信賴，藉由年幼女童對於性自主意識尚處朦朧之際，侵害女童的性自主決定權，以滿足自己的性慾，顯有反覆實施同一犯罪行為及滅證之虞，為避免其他女童受害，向法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署署檢察長洪家原表示，檢警將持續嚴加查緝該類犯罪，並籲請民眾注意防範及協助指認，亦會洽詢網路內容防護機構，即時下架、修正有害兒童、少年身心發展的網際網路內容，以維護社會秩序與善良風俗，同時確保兒童不受侵優的權利。

(中時 )