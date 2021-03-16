16日，日本政府鄭重呼籲，出入KTV民眾要多加注意，因為已傳出諸多老年人，都是因為去公共場所唱過早場的卡拉OK後，卻不幸染上新冠病毒。

就在東京奧運，即將在四個月後就要依計畫復賽之際，預定21日將解除緊急狀態的大東京地區，目前也出現一種新群聚感染新冠病毒的方式。

日本政府16日統計，最近有至少215位新確診者，是跟白天就開始在公共場所唱卡拉OK有關。而這種早場KTV，也是日本退休族與老年人的最愛。

其中，光是日本西南部的佐賀縣，就發現有93位民眾，年齡從50歲到80歲不等的中老年人染疫。至於目前還在緊急狀態，屬於大東京區內的琦玉縣與千葉縣，也有發現一些因為前述情況，近而感染上新冠病毒的日本老者。

日本這種KTV場所，內有不同大小包廂。裡面有人拿著麥克風肆意飆歌時，其它人可以坐在沙發上聊天或吃飯喝酒等。

日本政府憂心，因疫前正常時期，卡拉OK幾乎是老年人生活交流重心，但是目前在疫情尚未褪去當下，其實這種KTV場所都要列入社交管制範圍內。

同時，這些公共卡拉OK場所，日政府也要求業者，要將歌唱設備徹底消毒，並有良好通風環境。

為避免擴散傳染，日本政府也希望大東京地區的民眾，不要在緊急狀態實施的現今，還到處趴趴走，尤其是抵抗力偏弱的老年人。

自新冠疫情爆發以來，日本大約有近44.9萬人染疫，其中約9,000人已不幸身亡。

(時報資訊)