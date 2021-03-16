因應AI、5G、物聯網發展新浪潮，群創(3481)今天啟動2021徵才計畫，預計招募千名人才，廣邀智能製造、研發、AI、大數據及跨域專才加入，「齊心合力」在產業新世代舞台中發揮潛能。

群創2021年群創徵才招募計畫，首要鎖定智能製造、價值創造及跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所，校園徵才列車將開進台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等校園。群創積極延攬優秀人才，提供職場新鮮人具競爭力的薪資福利，大學畢業工程師薪資最高可至42,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至56,000元，績效獎金視部門及個人表現而定。

群創表示，全面深化企業「數位轉型」，為提升人才價值，在一站式求職[email protected]行動招募2.0平台中升級推出AI線上面談，提供不受時空限制、安全快速、彈性多元、零接觸式的求職管道，求職者登入雲端系統，進行職務相關情境問答，AI系統將依據求職者表現初步評估，提供個人特質與職缺適配性結果，進行線上面談，並可即時查詢面試進度。

群創為升級AI智慧求職服務，推出VR虛擬實境體驗，全方位即時導覽，求職者突破時空限制，透過虛擬實境，如同親臨廠區實境，即時了解未來工作場所。群創將數位轉型體現在遠距求職服務應用，透過AI人機合作，求職者透過不設限且零接觸式的求職服務，落實數位轉型的便捷性與高效益。

(時報資訊)