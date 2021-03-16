旅遊業者雄獅(2731)透過拓展新形態門市轉攻內需市場商機，宣布旗下品牌「旅天下」插旗金門，首度攜手與金廈海運推出「初日號」海上遊程，提供「類空服」隨船尊榮服務，首波將推出日航及夜航2種不同玩法，深耕離島旅遊、搶攻金門市場旅遊商機。

因應疫情造成旅遊市場生態改變，雄獅推動規畫新型態門市，搶進交通樞紐或熱門觀光景點插旗設點，以「目的地經營服務」概念布局全台，在國旅熱門景區建立樞紐（Hub）整合串聯，除提供旅遊產品銷售，亦提供旅遊諮詢服務。

而雄獅透過旗下雙獅聯合國際旅行社，以開放同業加盟發展第二品牌「旅天下」，透過同業結合在地豐富觀光資源，提供具差異性、獨特性的旅遊商品。此次續澎湖後再進駐金門、成立金門分公司，透過供應商合作安排品牌觀光巴士在地服務。

雄獅此次攜手過去專營金廈小三通客運的金廈海運公司，以全新落成的「初日號」推出系列遊程，期望以最具特色的金門旅遊新玩法，提供給消費者全新的體驗，並安排導遊、地接與服務團隊進駐，帶給消費者更優質的服務品質。

「金廈海運」去年因新冠肺炎疫情而停業1年，於期間開發藍色公路「偽出國」行程，並斥資千萬升級「KING XIA初日號」，邀請柏成設計公司打造新一代遊輪外觀，導入全新服務及特色餐食，盼引領國內專業海上旅遊風潮，成為遊輪旅遊引航者。

「初日號」船長34.2米、寬6米，總噸位198噸、航速可達22海浬，可容納132名旅客，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務，並引進類空服尊榮服務，餐食可因應顧客需求可提供套餐及自助餐等選擇。

航程規畫方面，「初日號」分為日間航程及夜間航程，90分鐘航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、廈門黃金海岸、金門大橋等景點，夜間航程還可觀賞廈門沿岸觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀等城市景致。

(時報資訊)