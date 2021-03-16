資金專法邁入第19個月，僅剩最後5個月時間。財政部統計，自2021年2月15日至3月14日止，資金專法最新單月申請案件數僅23件、申請匯回金額為22億元。

我國資金專法自2019年8月15日上路至今，已有1,128件申請案，申請匯回金額為2,372億元，其中有1,068案、約2,303億元資金實際匯回台灣。按匯回金額而言，有四成為個人、六成為企業，顯見台商企業為資金回流主要動能。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（資金專法）為2019年8月15日上路、為期兩年。台商首年適用8％稅率、第二年適用10％稅率，若申請實質投資，可再核退半數稅款，稅率可降為4％、5％。

目前匯回資金有1/3金額申請投入實質投資，規模累計約795.2億元。經濟部統計，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，以電子資訊業占32.4％、258億元最多，金屬機電業173.4億元居次（21.8％），民生化工業161.7億元居第三（20.4％），其他業別合計約189.1億元（約23.8％），間接投資為13億元，則占1.6％。

在規模方面，1億元以下共有165案居冠、1億～10億元有121案居次，逾10億元案件則有16案。

以地區的分布狀況而言，北部投資案約為四成、中部地區為三成，南部為兩成，東部與跨區域合計約一成。

(工商 )