迎接4月連假，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出「3連假計畫」住房優惠，即日起至4月30日止，續住飯店只要千元，雙人入住「和逸飯店·台北民生館、忠孝館」第一晚1,600元起，安排四天三夜小旅行每晚只要1,200元起。「慕軒飯店」第一晚1,900元起，連續住三晚每晚1,300元起。連住三晚的旅客可享延遲退房至下午2點，免費加入AMAZZING CLUB會員再享自助式早餐買一送一優惠，週末、國定假日入住不加價。

鎖定精緻服務的都會商務人士及要求質感品味的自由行旅人，「和逸飯店．台北民生館、忠孝館」兩館自開幕以來在各大訂房平台皆享有高評價，位於台北市捷運沿線的行天宮站、善導寺站交通位置，讓旅客規劃行程完全不費力，現在連續住三晚每晚只要1,200元起，飯店會員再享早餐買一送一，每位平日450元+10％、假日550元+10％。和逸飯店將以適切的溫度，提供具親和力但不叨擾的服務品質，洗滌旅客疲憊的身心。

「慕軒飯店」坐落在台北市中心黃金區位，以其低調的豪華和優雅而聞名，倚著敦南欒樹林蔭大道，可輕易感受都市叢林間難得的清閒暢快。凡預訂「3連假計畫」住房專案，以前所未見的優惠價格入住「台北米其林指南推薦飯店」，四天三夜的雙人旅行，每人住宿費僅1,950元起，自助式早餐限時加購價買一送一，每位平日680元+10％、假日780元+10％。放慢日常的步調，登上象山一覽台北都會繁華風景、或者步行到大安森林公園享受微風徐徐的春日野餐，恣意安排自己的放鬆小旅行。

(工商 )