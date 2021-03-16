1名飼主騎機車牽著杜高犬遛狗，不料該杜高犬突掙脫，失控咬住路邊1隻紅貴賓，牠先是張大嘴、整口含住紅貴賓的頭後死命狂咬，飼主也無法將嘴扳開；紅貴賓先是痛苦掙扎許久後，最後逐漸失去反應慘死，其主人在旁崩潰大哭；目擊路人描述現場說，「杜高犬白色毛髮已染成紅色」、「貴賓的頭顱及脖子碎的像被車碾過一樣」。

1名網友在臉書「爆料公社分享版」發文表示，他日前在路上撞見1隻被主人牽繩溜著的杜高犬，一時失控朝路邊的紅貴賓張開大口，一口咬住紅貴賓的頭不放，「鮮血不停噴出，貴賓狗不停掙扎著想逃脫，一邊發出令人心碎的哀嚎聲，可愈是掙扎，那張大嘴和尖銳利牙咬的愈緊，並且搭配著咀嚼的動作。」

杜高犬整口含住紅貴賓的頭後死命狂咬，導致紅貴賓慘死。（圖／翻攝自臉書爆料公社分享版）

杜高犬整口含住紅貴賓的頭後死命狂咬，導致紅貴賓慘死。（圖／翻攝自臉書爆料公社分享版）

該網友說，杜高犬的飼主騎車摔倒在地，而紅貴賓的飼主則崩潰大哭；杜高犬飼主之後不斷嘗試扳開嘴巴，目擊者眼見犬不願鬆嘴，嚇得說「不知是不是嚐到血味的鮮甜，杜高完全失去理智、死死咬著」、「杜高犬白色的毛髮漸漸血染成紅色毛髮」，最後貴賓狗也逐漸沒反應死去。

目擊的網友說「貴賓的頭顱及脖子碎的像被車碾過一樣」，而且該杜高犬已經第2次咬其他狗，第1次咬另隻狗時因為沒有咬到頸動脈，對方存活下來；他質問主人為何放任此事，對方則回應已有牽繩，但他事後在文中說「你的狗咬著別人家愛犬，你沒辦法制止？社區內養這種攻擊性極高的狗，怎麼可以不戴嘴套？」

(中時新聞網)