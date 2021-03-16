打美國職業摔角能賺多少錢？答案是靠天分與機運，待遇可能非常多，或是只能勉強餬口，甚至打得一身傷，賺來的都倒賠給醫院。業界龍頭WWE是最給得起的聯盟，先前最高薪的萊斯納(Brock Lesnar)合約底薪據傳為1200萬美元(約台幣3.4億)！萊斯納每場大賽額外有50萬美元出場費。此外也有極少數女選手能達到百萬美元年薪。

英媒《每日鏡報》去年底公開38位WWE選手薪資，其中15人每年底薪超過百萬美元(約台幣2820萬)，還沒包含其他獎金和商品分紅。考量到WWE是私人經營而不像球類運動那樣有許多大老闆合組，這樣的薪資相當豐厚。例如過去15年的招牌明星約翰希南(John Cena)底薪850萬美元，「狗王」瑞恩斯(Roman Reigns)底薪500萬美元、藍迪歐頓(Randy Orton)底薪450萬美元。

然而要領到高薪是非常困難的，除非是高層一眼看中，或是來自摔角世家，否則WWE有許多子品牌，要在裡面打出名堂，贏得觀眾支持，才會被高層提拔。例如米茲(The Miz)是半路出家、在WWE選拔真人秀落敗的小角色，2004年獲得試用合約，曾在後台受欺凌。但米茲憑藉出色的口才與努力不懈的態度獲得高層賞識，奮鬥至今已是年薪250萬美元的大人物。

值得注意的是女選手待遇愈來愈高，從綜合格鬥轉戰WWE的龍達魯西(Ronda Rousey)底薪150萬美元，「一哥」貝琪林區(Becky Lynch)底薪100萬美元，「女王」夏洛特(Charlotte Flair)底薪55萬美元，布莉絲(Alexa Bliss)底薪35萬美元，日籍女將明日華(Asuka)底薪25萬美元。次一級的女將則有8萬美元，跟職業女籃相比也不算太低(WNBA底薪約5萬美元)。

(中時新聞網)