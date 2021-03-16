嘉義長庚婦產科主任歐育哲（左三）、不孕症科醫師鄭菱勻（右三）及婦癌科醫師陳兆瑜（右二）與余女（左五）、她先生（右四）及母親（左四）分享這段的心路歷程。（張毓翎攝）

32歲余小姐4年前，因月經異常出血至嘉義長庚婦產科就診，經進一步檢查發現罹患子宮內膜癌第一期，婚後尚未生育小孩的她，希望在有生之年有一個寶寶。「至少有一個希望存在」她為一圓媽媽夢，經婦科及生殖中心醫療團隊治療，透過人工受孕，於上個月喜獲麟兒，成為嘉義長庚第3位子宮內膜癌生育保存治療後出生的寶寶。

嘉義長庚婦產科主任歐育哲、不孕症科醫師鄭菱勻及婦癌科醫師陳兆瑜，16日上午與余女、她先生及母親，舉行記者會分享這段的心路歷程，余女看著剛滿月兒子，感謝家人及院方的支持、照顧。

余女說，得知自己罹癌的那一刻，不敢跟任何人講，經過幾天的沉澱，思考著「自己還能做什麼」，因為自己很想要小孩，先生也非常愛小孩，與家人討論後，決定告訴院方她想當媽媽的心願。

對於余女的狀況，嘉義長庚婦產科團隊結合婦癌與不孕症專科，共同討論生育保存的治療計畫。余在治療半年後確認子宮內無殘餘細胞，開始進入「做人」階段；但經檢查發現其卵巢庫存量偏低，不管是余小姐卵巢狀態或子宮內膜癌問題，都在跟時間賽跑。

因此，院方採試管嬰兒療程，由於余女經歷3次子宮鏡手術，使得子宮內膜變薄不利於胚胎著床而多次取消胚胎植入計畫，最後醫生採取低劑量排卵針合併陰道威爾鋼藥物，才讓內膜厚度及格進行胚胎植入，成功受孕。

余女說，在試管嬰兒療程這條路上，走得很艱辛，不是一般人能想像，當初只想說不管有沒有成功，至少自己曾經多努力，她認為這次能受孕成功，最大關鍵是一定要放寬心，很感謝醫生的用心及母親和先生的支持鼓勵。

院方表示，2018年子宮內膜癌已高居女性癌症第6名，超過子宮頸癌的第8名，成為女性生殖器官癌症首位，而其造成之死亡率的排名於女性為第11位，子宮內膜癌好發於40至60歲停經前後的女性，台灣由於飲食逐漸歐美化，近年子宮內膜癌的患者年齡層有年輕化的趨勢。

(中時 )