yes123求職網16日公布最新「上班族離職與企業留才調查」指出，歷經2020疫情上班族悶了一年的牛年「報復性離職潮」，有高達四分之一（25.3％）的企業認為，相較於鼠年，牛年農曆年後的員工離職率恐增加，估計年後一個月的離職率約為7.2％，大約為每13～14名員工中，就可能有一名離職。

調查並顯示，以「行業別」交叉分析，離職率前五名的產業，分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(14.7%)、「批發零售與貿易」(13.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(12.4%)，以及「運輸與物流倉儲」(11.6%)、「營建與不動產」(10.8%)。另外，估計牛年員工離職率跟鼠年持平的占59.1％，預估減少的則占15.6％。

為不讓人才流失，因應年後轉職潮，yes123調查顯示，有高達六成四的企業會採取調薪策略，其中，針對「非主管職」的人才，企業平均願意調薪4％；針對「主管職」人才，平均願意調薪5.8％。

調查並指出，受訪企業認為員工離職的「導火線」，在可複選情況下，前五名分別是「薪資的問題」(55.6%)、「工作內容的問題」(40.2%)、「工作壓力的問題」(32.2%)、「獎金或分紅的問題」(27.2%)，以及「個人家庭因素的問題」(24.5%)。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，受過去一年業績下滑衝擊，任職於「疫情重災區」行業或「業務型職務」的上班族，估計今年年後離職率應較高，所幸牛年景氣有望明顯回溫，為留住業界人才，資方勢必要增加誘因，因此，也比較願意提高薪酬與福利條件。

楊宗斌並提醒，過年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，且是隨著年資深淺有所不同，其規定如下：一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

上述調查時間自2021年2月25日到3月10日，以網路問卷進行抽樣，企業部份有效問卷共910份。

(工商 )