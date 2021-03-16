儘管2021年農曆春節假期不能出國玩，國人依舊在國內「狠狠刷」，據銀行業統計，2月信用卡刷卡金額逾2,299億元，創史上2月刷卡新高，較去年2月成長5.27％，是近七個月來單月最大成長幅度，除了1月有保費刷卡遞延入帳外，銀行業者表示，國內百貨、量販、餐飲刷卡量都穩定成長。

前二個月信用卡刷卡金額累計4,829億元，僅比去年同期減少1.75％，衰退幅度縮小，且2月成長幅度擴大，代表因新冠肺炎不能出國，減少的海外刷卡金額，已逐漸被國內消費取代，一旦開放海外旅行，刷卡金額可能出現爆炸式成長。

儘管國內有33家發卡機構，但目前刷卡量已穩定在前八大信用卡，約占刷卡金額的80％，即國泰世華銀、玉山銀、中信銀、台新銀、台北富邦銀、花旗銀、永豐銀及聯邦銀，八家銀行近半年有使用紀錄的有效卡數共2,564.5萬張，約占所有信用卡有效卡數的77.6％，代表一些卡友刷卡時，比較常用這八家銀行的信用卡。

2月刷卡金額第一名由國泰世華銀蟬聯，單月刷卡金額378.54億元，較去年2月成長逾14％，國泰世華銀擁有SOGO聯名卡、COSTCO聯名卡，就已站穩百貨及量販大宗，再者就是國壽保戶的刷卡貢獻，每月亦有數十億元以上，前二月國泰世華銀刷卡金額共758.41億元，亦是市場第一，且與去年同期相比，僅微幅減少0.7％，有望轉為正成長。

2月刷卡金額第二名是玉山銀行，有342.58億元，比去年同期成長1.31℅，但因為玉山銀有限縮過去高回饋率神卡的回饋範圍，刷卡金成長幅度放緩，前2月累計716.65億元，比去年同期衰退5.23％。

中信銀挾著高回饋率的英雄聯盟卡，今年已連二個月，是市場上單月新發卡量第一名銀行，兩個月發出逾17萬張新卡，2月中信銀刷卡金額342.24億元，比去年同期成長近5％，與玉山銀行2月刷卡量相差只有3,300多萬元，是極小的差距，暫排單月第三強，累計前二月中信銀刷卡金額705.36億元，與第二名的玉山銀相差11.3億元左右，隨時排名亦可能翻轉。

2月刷卡量第四到第八名銀行分別是台新銀、台北富邦銀、花旗銀、永豐銀與聯邦銀，各刷出約263億、200億、157億、88億及79億元的金額，除台新銀外，都較去年同期有顯著成長。

(工商 )