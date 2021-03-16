外送經濟夯，有鹽酥雞店家收到外送單後一看崩潰，原來顧客在備註欄重複寫了三次同樣的內容，害他花了很多時間一直重複讀，直喊「標點符號是不會好好用嗎？這是在瞎蛤？」為了搞懂顧客的要求，讓他超級燒腦，外送單曝光，也讓網友看傻眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社2館》PO照發文指出，這張外送單讓他們很燒腦，花了一些時間一直重複讀，就怕弄錯，從照片中可見，顧客點了無骨鹽酥雞後，又在備註欄中寫了「只要食品，九層塔，胡椒粉～～～其他配料都不要，感恩！！！」而且同樣的文字重複寫了3次，長達12行的敘述，乍看之下令人傻眼。

店家PO出外送單，顧客在備註欄寫了3次「只要食品，九層塔，胡椒粉～～～其他配料都不要，感恩！！！」乍看之下超級燒腦。(圖/截自臉書 爆廢公社2館)

原PO說，基本上他們外送是完全沒在給九層塔的，而且看完備註還是不能理解，顧客到底是要胡椒，還是不要胡椒？想詢問大家看到這備註，會理解成原味？還是要胡椒、九層塔？原PO說認真覺得備註上的「食品」兩個字很多餘，猜測該名顧客應該是之前常被別人送錯，不然為什麼要重複寫3遍。

外送單內容曝光後，網友紛紛回應「好難懂」、「很燒腦」、「鹹酥雞不要？」、「沒胡椒粉就對了」、「因為很重要所以說3次」、「我只能說標點符號弄錯很笨」、「他的國文老師會哭」、「忙完後看，慢慢理解才終於知道他要什麼，但已經來不及了…」。

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(中時新聞網)