斯德哥爾摩國際和平研究所的最新報告顯示，台灣2016到2020年的武器進口下降，但2019年向美國下了多筆武器大訂單；而中國威脅是亞洲和大洋洲國家進口武器主要動力。

斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）昨天發表最新報告顯示，經過多年快速成長，國際武器轉讓趨於平穩，2016到2020年的全球武器轉讓和2011到2015年相較持平。

這份報告指出，這是全球武器出口從2000至2005年年以來，國家間的武器交付量首次沒有成長，但國際武器的轉讓仍接近冷戰結束以來的最高水準。

相較於2011到2015年，報告說，全球5大出口國中的美國、法國和德國在2016到2020年的武器出口增加，但因另2大武器出口國俄羅斯和中國的武器出口減少，抵銷前述成長。

SIPRI資深研究員席蒙．魏士曼（Siemon Wezeman）在這份報告中指出，現在要說過去20年的武器轉讓快速成長期是否結束還為時過早，例如2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響可能讓一些國家在未來幾年重新評估各自的武器進口；與此同時，也有幾個國家在2020年疫情高峰期間簽署大型的武器採購合約。

報告顯示，亞洲和大洋洲國家在2016到2020年仍持續是全球主要武器進口地區，占全球武器進口的42%，印度、澳洲、中國、韓國和巴基斯坦是這一地區的最大武器進口國。

這份報告說，儘管台灣在2016到2020年的武器進口，比2011到2015年下滑，但台灣在2019年向美國下了幾筆武器大訂單，包括戰鬥機。

魏士曼強調，對許多亞洲及大洋洲國家而言，「日益認定中國構成威脅是進口武器的主要驅動力」。

印度在總理莫迪推動國防武器本土製造，減少對進口武器依賴下，報告顯示，印度2016到2020年武器進口比2011到2015年下降33%，俄羅斯受印度減少武器進口的衝擊最大，雖然印度從美國進口武器也下降了46% 。

報告顯示，美國在2016到2020年仍是全球最大武器出口國，占全球武器出口的比重從2011到2015年的32%增加到37%，其中有47%是出口到全球武器進口增幅最大的中東（2016到2020年武器進口比前5年成長25%）。

中國在2016至2020年繼續維持全球第5大武器出口國地位，但出口比2011到2015年下滑7.8%；巴基斯坦、孟加拉和阿爾及利亞是中國出口武器最多的國家。

中國占巴基斯坦2016到2020年武器進口的74%，比2011到2015年的61%比例再度提高，引起印度關切。

全球第2大武器出口國俄羅斯在2016到2020年武器出口，比2011到2015年下降22%，主要是向印度出口武器下降了53%，但對中國、阿爾及利亞和埃及出口武器大幅增加，仍無法削減對印度出口下降造成的影響；不過，俄羅斯仍占全球武器出口的20%。

(中央社)