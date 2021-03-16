潑屎哥投案揭整桶糞來源 律師:嫌犯這招藏心機

被嗆「搶男人」！ 辣妹遭「當街潑穢」赴警局提告

去年9月台北市信義區知名影城中庭，發生嚇傻路人的「當街潑屎」事件，一名長髮妙齡女，遭一名黑衣口罩男，將滿滿一桶的污穢物從頭淋下，妙齡女渾身髒臭，無一處倖免。事後遭潑屎的邱女提告，潑屎的柯男向警方供稱，不滿遭對方嫌矮，憤而報復。台北地檢署偵結，今（16日）依公然侮辱、強制罪起訴柯男。

回顧這起信義區潑屎案，事發在去年9月19日晚間10點多，20歲的邱女坐在信義區松壽路的威秀廣場石椅，突遭1名黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。

女子鬧區遭潑糞畫面被拍下傳到臉書社群，迅速引發熱議。事後邱女提告，身高約160公分的柯姓男子（21歲）到案供稱，曾與邱女在夜店發生口角，邱女還在臉書嗆聲：「這個男生很矮」，認為邱女嘲笑他的身高，因為心生不滿，就掌握她手機的打卡行蹤伺機報復。

不過當時邱女發文反駁，表示根本不認識柯男，「誰跟你有糾紛？我連你是哪位都不知道，而且我的初戀個頭也不高，根本沒有什麼嗆誰矮的問題，有證據嗎？」、「柯先生你再唬爛啊！誰跟你認識啊，有什麼毛病，出來下跪道歉，敢做敢當出來面對！」。

檢察官偵辦此案，認為柯男將糞便潑灑邱女身上，使路人見得邱女狼狽模樣，確實毀損邱女名譽；且邱女在滿身屎的情況下無法擅自移動，因此依公然侮辱、強制罪起訴柯男。

當時北市環保局對柯男祭出重罰，依廢棄物清理法開罰最高的6000元罰鍰，並須參加1小時的環境講習，這也是環保局對民眾潑糞開罰的首例。

(中時新聞網)