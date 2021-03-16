中鋼(2002)受惠2月盤價續漲，2月自結合併稅前淨利38.51億元，再創合併報表以來的單月新高；比今年1月再增長7%，比去年同期虧損呈現轉盈，1月加上2月自結合併稅前淨利74.61億元，比去年同期的虧損20.57億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺0.47元。

中鋼今年獲利比去年第四季加速，1月自結合併稅前淨利36.1億元，創逾8年來單月新高，2月續月增7%，因3月盤價續大漲，使得3月獲利也仍看增。

中鋼自結2月合併營收達301.08億元，月減2%，年增約15.5%；受惠鋼價續揚，自結單月合併營業淨利38.66億元，月增20%，比去年同期轉盈；自結合併稅前淨利達38.51億元，再月增7%。單月每股稅前淨利約為0.24元。

中鋼前2月營收年增逾2成，獲利呈現爆發性成長。中鋼前2月自結合併營收609.26億元，年增21%；受惠鋼價逐月調升，前2月自結營業淨利71.01億元，比去年同期的虧損16.8億元大增523%；前2月自結稅前淨利74.61億元，比去年同期的虧損20.57億元大增463%。

展望今年首季，中鋼今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的3月及4月內銷盤價續開高，有利第一季獲利持續成長。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲以及第二季內銷盤價大漲，可望帶動第二季營收及獲利續旺。

中鋼去年第四季自結稅前盈餘62.6億元，季增18.1倍，每股稅前盈餘0.4元。全年營運也順利達成獲利的目標。今年1月加上2月獲利已超越去年第四季獲利，加上3月持續看旺，第一季獲利可望比去年第四季獲利大幅增長。

(時報資訊)