福斯汽車（Volkswagen）計畫在歐洲興建6座超級電池工廠，並將在全球拓展電動車充電基礎設施，以加速推進超越美國電動車大廠特斯拉的計畫，並加快電池動力車大量普及的速度。

福斯是全球第二大汽車製造商，現在正積極轉向電池動力車領域。該公司周一宣布，預計到2030年在歐洲將擁有6座電池工廠投入營運，這些工廠將由福斯獨力或與夥伴合作建造。

執行長迪斯（Herbert Diess）在福斯的「動力日」（Power Day）活動上表示：「我們的轉型將是快速、且前所未見的」，他並表示，電動車已成為福斯的核心事業。

英國石油巨頭BP、義大利國家電力公司（Enel）和西班牙民營跨國電氣公司Iberdrola等公司執行長亦出席這場活動。福斯舉辦這場活動頗有與特斯拉去年9月舉辦的「電池日」（Battery Day）互別苗頭的意味。

福斯雖然公布新的戰略計畫，但並未具體說明這項計畫的支出規模。去年12月，該公司曾表示預計到2025年，總計將投入350億歐元（約417億美元）於電動車事業。

周一福斯汽車股價收漲2.40%，為194.78歐元。

曾在電動車發展上落後的福斯，現在擁有該產業最具雄心的發展計畫。福斯表示，這些歐洲工廠的合併產能將達到每年240 GWh，還有瑞典電池開發與製造商Northvolt最初提供的40 GWh，而這些新廠將於2023年開始投產。

福斯在2019年與Northvolt結盟，約持有Northvolt兩成股權。此外，兩家公司計畫在德國薩爾茨吉特市（Salzgitter）合資成立超級電池廠Northvolt Zwei。

福斯周一宣布將增持對Northvolt的持股，並將收購Northvolt對電池合資企業Northvolt Zwei的股份，這將使得福斯成為這座德國超級工廠的唯一業主。此外，薩爾茨吉特市將自2025年起興建第二座工廠。

Northvolt周一宣布，已經獲得福斯公司10年期、價值超過140億美元的巨額訂單。

接下來，2026年福斯將在西班牙、法國或葡萄牙興建一座電池廠，到2027年將在波蘭、斯洛伐克或捷克再建造一座電池廠，到2030年還會再建造兩座工廠。

此外，福斯汽車也將衝刺其充電基礎設施。缺乏充電設施一向被視為是電池動力車大規模普及的一大障礙。

透過現有的計畫，以及與BP、義大利國家電力公司與西班牙Iberdrola建立的合作夥伴關係，福斯預計到2025年將在歐洲設立約18,000個公共快速充電站。福斯表示，這個規模是其現有快充站網路的5倍大，公司預計為這項計畫投資4億歐元。

在北美地區，福斯透過旗下Electrify America部門，預計到2021年底將設立3500個快速充電站，而對於全球最大汽車市場中國，福斯的目標是到2025年設立17,000個電動車快充站，以及在這個10年結束之前，在中國的電動車年銷量突破200萬輛。

此外，福斯宣布一項電池設計的新計畫，將自2023年起生產新款的棱柱形電池，這將有助於提高電池自製的削減成本效益，但也將衝擊其現有的供應商。受此消息打擊，南韓電池製造商LG化學與SK Innovation周二收盤分別暴跌8%與6%。

福斯零組件部門執行長Thomas Schmall表示，平均而言，我們的電池系統成本將降到遠低於每千瓦小時（kWh）100歐元（119美元），這將使電動車的價格更親民，並將成為占有主導優勢的動力技術。

顧問公司Benchmark Mineral Intelligence去年12月表示，用於電動車的電池成本平均已降至每千瓦小時110美元。

(時報資訊)