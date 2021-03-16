桃園中壢有一名八旬老翁疑似失智，騎乘機車迷途21小時，員警接獲報案後，使用天羅地網監視系統追蹤老翁行蹤，與家屬合力在龍潭區中興路186巷口前找到人，員警鍥而不捨的協助，總算幫家屬找到老翁，讓他平安返家。

中壢警分局仁愛派出所員警陳永玄接獲民眾報案，稱年邁且患有失智的父親14日中午時騎乘機車去看病後遲未返家，警方先是派遣線上巡邏警力至醫院附近，依據老翁衣著特徵找不到人，同時也使用天羅地網監視系統追蹤老翁騎乘機車軌跡。

員警發現老翁獨自騎乘機車，範圍遍及平鎮、楊梅、大園、龍潭、大溪等地，距離達上百公里，為了能即時攔阻老翁，員警將他移動方向同步通知家屬合力尋找，最終成功在龍潭區順利找到人。

家屬為表感謝之意，特地帶著自家種的蓮霧至所向員警答謝，中壢警分局提醒，家中如有易走失的長輩，應注意避免讓其單獨外出，或於身上配戴易辨識身分之配件，以防迷途走失發生憾事。

(中時 )