台中地檢署偵辦水保局貪瀆案，農委會水土保持局台中分局公務員秘書楊燕山及國會聯絡人林勇州等5人，涉貪瀆今天遭起訴。楊男等5人接受廠商招待到理容KTV、酒店及私人招待所大喝花酒，還曾通宵達旦連喝2天。楊男接受性招待5次、林男向廠商收賄40多萬元，酒色財氣樣樣沾惹，雖出差住宿都由業者買單，卻拿收據詐領差旅費。

被起訴的5名公務員包括60歲的秘書楊燕山、兼任國會聯絡人的47歲治理課長林勇州、51歲許姓副工程司、56歲許姓助理工程員及43歲王姓工程員。

楊燕山等人在2019年3月6日至2020年6月15日期間共經手64件工程標案，其中18件涉及貪瀆，業者常在楊等簽核決行工程預算書及相關工程驗收後，招待喝花酒，楊男等5人在短短的年餘就接受承包廠商招待喝花酒多達16次，每次花費3萬至7萬元不等，全由業者買單。

2019年3月間「頭屋枋寮坑段工程」等3件工程案，林姓、羅姓及桂姓等3家業者在林勇州簽核決行工程預算書後，林姓業者即成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，邀林男、許瑞麟及羅姓、桂姓業者等人加入，一行人約在林男生日當晚到中市1家日本料理店餐敘，再轉進1處私房招待所，找來多名陪酒女子陪侍，尋歡作樂花了6萬多元，由3業者分擔付費。

2019年8月間「慶華段野溪整治工程」標案，因現場施作與契約圖說不符，水利局人員要求業者重新施作及逾期違約金，謝姓廠商在開協調會前一晚邀請楊燕山，並由羅姓及林姓等多名業者作陪，到台中市1家理容KTV喝花酒，謝男席間請求楊男幫忙協調，花費2萬多元由謝男買單。

隔天，楊燕山即向工程案承辦主管表示「這件事要好好處理，不要搞得烏煙瘴氣」、「就是變更的事情而已，為何要弄到開協調會」等語，該案最後以原設計圖錯誤給予變更、施作以不計價處理。

楊燕山、許姓副工程司、許姓助理工程員等人在2019年10月24日晚間接受承包「梨山排水廊道工程」及「平等里苗溪整治工程」等陳姓、李姓及邱姓承包業者招待，到台中市1家理容KTV喝花酒，直到凌晨結束，業者又買1名小姐出場，安排楊男到旅店投宿接受性招待。

楊男休息到25日中午退房，又與業者到1家餐廳用餐，原班人馬當天下午3時許又回到該家理容KTV喝花酒，花費全由業者買單。楊等連喝兩天花酒後，相關工程預算書及工期延展申請即簽核通過。

楊燕山等人各在2019年5月及6月間遠到和平區梨山出差，事後，卻接受廠商招待到宜蘭地區的酒店宴飲、席間還叫傳播妹陪侍，並入住當地民宿，所有消費由業者買單付錢後，業者還拿蓋有民宿發票章的空白收據給楊男等人，讓他們申報詐領每人次1600元差旅費，共4人次詐領得逞。

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(中時 )