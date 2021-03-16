苑港漁港北側堤防遭海沙掩埋，「萬里長沙」景象令人咋舌。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑港漁港航道北側堤防，長年被強風挾帶的大量海沙覆蓋，影響安全及景觀，去年因無颱風侵襲，海沙無法帶出，覆蓋情形較往年更嚴峻，「萬里長沙」景象不僅令人咋舌，漁民也擔心海沙持續往航道覆蓋，漁船將無法出海恐影響生計，立委陳超明16日邀集相關單位現勘，提出解決之道。

苑港漁港航道北側堤防長年因「風吹沙」，被大量海沙覆蓋，以往颱風來襲會順勢將海沙帶出，但氣候異常去年沒有颱風侵襲，海沙覆蓋問題更嚴重，「萬里長沙」的景象讓漁民擔憂，堤防旁就是進出漁港的航道，海沙掩埋堤防直奔航道，不僅人車無法走近堤防飽覽海景，漁船未來進出也將更加困難。

苑港漁港北側堤防長年被大量海沙覆蓋，去年無颱風淤沙更嚴重，已影響漁船進出安全及人車通行。（巫靜婷攝）

苑港漁港北側堤防長年被大量海沙覆蓋，去年無颱風淤沙更嚴重，已影響漁船進出安全及人車通行。（巫靜婷攝）

立委陳超明16日邀集漁業署、林務局、水利署、國產署等單位現勘，陳超明表示，苑港漁港發展觀光其中彩虹橋是打卡景點之一，去年才爭取經費完成改善，以往站在景觀橋可清楚看見堤防另一側的景物，但今年從彩虹橋望去，僅剩漫天海沙就像萬里長城般，人車也已經無法通行。

立委陳超明16日邀集中央單位現勘，為苑港漁港淤沙提出解決之道。（巫靜婷攝）

為解決海沙堆積影響漁船進出及港區安全，漁業署長張致盛表示，同意補助苗栗縣政府2021、2022年苑港漁港清淤經費共1050萬元，方便縣府即時清運海沙。另外有漁民質疑港區外，林務局定沙作業效果有限，林務局副局長廖一光表示，風吹沙是海岸自然現象，如今可見堆沙速度遠比想像快。

廖一光表示，過去林務局施作的堆砂籬及造林已被海沙覆蓋，今年將以漁港堤防為參考值，降挖深度由2公尺加深至3公尺，讓堆沙降低再做堆砂籬及造林工作。除了苑港漁港淤砂嚴重，地方民代也指出，苑裡海岸里、房裡里同樣出現積沙問題，陳超明表示，將反應給中央一併解決。

(中時 )